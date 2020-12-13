Светлану Лободу со скандалом выгнали с "Золотого граммофона": комментарий певицы

38-летняя украинская певица Светлана Лобода две недели готовилась к выступлению на юбилейном концерте "Золотого граммофона", однако в последний момент стало известно о том, что она в нем принимать участие не будет. Ранее сообщалось, что Лобода сама отказалась выступать, однако впоследствии оказалось, что звезду покинуть мероприятие попросили сами организаторы. "Русская медиагруппа" прокомментировала скандал с исполнительницей хита "Суперзвезда".

"Мы отказали ей в присутствии на церемонии за непрофессиональное поведение", – высказался представитель "Русского радио", пишет издание Super.ru.

Артистка же объяснила, что произошло за кулисами на самом деле. За несколько минут до начала концерта выяснилось, что у Светлана Лободы и певицы Мари Краймбрери практически одинаковые номера – у обеих звезд в выступлениях использовалась ванна. Светлана пояснила, что еще две недели назад сообщила организаторам шоу, что готовит номер, где главным реквизитом будет именно ванна. Звезда репетировала свое выступление 14 дней, наняла каскадеров и акробатов, а на теле ее от постоянных тренировок появились синяки и ушибы. Певица отметила, что всегда очень тщательно готовится к концертам и старается, чтобы все прошло на высшем уровне.

"Я привлекла огромную команду, постановщика – Олега Боднарчука. Я вызвала сюда эту команду из Киева, тройными перелетами, пересадками, чтобы показать всю эту красоту. Не для того, чтобы выйти и взять граммофон, а для того, чтобы выступить и порадовать своего зрителя! И за час до концерта я узнаю, что за два номера до меня режиссер "Золотого граммофона" решил ввести в программу номер с использованием тоже ванны и поставить его рядом с моим номером. Конечно, я попросила расставить эти номера хотя бы по программе", – пояснила Светлана.

Лобода отметила, что не сильно волновалась из-за того, что у еще одного артиста на сцене появится ванна. Звезда просила лишь о том, чтобы похожие номера не шли друг за другом, так как считает это неуважением по отношению к зрителям. Однако организаторы не пошли Светлане на встречу. После конфликта с работниками церемонии "Золотой граммофон" артистка посчитала, что участие ее в шоу просто невозможно.

"И, конечно, я очень сожалею, что сегодня у меня не получилось выступить перед моими поклонниками. Я надеюсь, в самое ближайшее время мы сможем показать этот номер нашей аудитории. И они смогут сделать свои выводы о том, как мы готовились и как старались. И понять, почему нас сегодня в этом концерте нет", – добавила Светлана Лобода в разговоре с журналистами.

Напомним, что ранее Светлана Лобода показала самый трендовый аксессуар этой зимы.

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