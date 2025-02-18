Свербіж ніг може бути ознакою цих трьох важких хронічних захворювань

Свербіж ніг часто може сигналізувати різні хвороби, включаючи захворювання печінки, нирок і діабет. Якщо ви відчуваєте цей симптом, особливо в поєднанні з іншими ознаками, слід негайно звернутися до лікаря.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Healthline .

Захворювання печінки

Захворювання печінки є серйозним захворюванням, яке може призвести до летального результату, якщо його не лікувати. С вербіж є одним із симптомів захворювання печінки.

Свербіти може будь-яка частина тіла, але найчастіше спостерігається на руках і ногах, долонях або стопи ніг. Свербіж при захворюваннях печінки може варіюватися від легкого до виснажливого.

Якщо свербіж викликаний проблемою печінки, то висипу на шкірі не буде. Але постійне почісування може нашкодити шкірі.

Інші ознаки захворювання печінки:

постійне відчуття сильної втоми та слабкості

втрата апетиту - що може призвести до втрати ваги

зниження лібідо

жовтість шкіри та білків очей (жовтяниця)

Цукровий діабет

Свербіж стоп ніг, а також гомілок і щиколотки є звичайним явищем для людей з діабетом.

Високий рівень цукру в крові протягом тривалого періоду є однією з причин свербіння шкіри. У деяких випадках свербіж шкіри може бути викликаний ускладненнями діабету, такими як пошкодження нервів або захворювання нирок.

Іншими ключовими симптомами діабету, які слід виявити, є:

відчуття сильної спраги

сечовипускання частіше, ніж зазвичай, особливо вночі

почуття сильної втоми

втрата ваги та м'язової маси

помутніння зору

Захворювання нирок

Свербіж вражає приблизно половину людей із хворобою нирок і майже всіх із нирковою недостатністю, які отримують діаліз або консервативне лікування.

Свербіж у людей із захворюваннями нирок може бути викликаний або посилюватися сухістю шкіри, високою температурою і високим рівнем кальцію в крові.

Інші симптоми захворювання нирок включають:

втрату ваги і поганий апетит

опухлі щиколотки, стопи або руки

задишка

втома

кров у сечі

безсоння

м'язові судоми

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