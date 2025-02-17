Сувора дієта чемпіона: що їсть Кріштіану Роналду, щоб залишатися у неперевершеній формі

Що їсть Кріштіану Роналду

Роналду харчується шість разів на день, що допомагає йому підтримувати високий рівень енергії та забезпечує організм всіма необхідними поживними речовинами.

Його раціон багатий на білок, який необхідний для відновлення м'язів після інтенсивних тренувань. Він також споживає багато фруктів та овочів, які є джерелом вітамінів та мінералів.

Його сніданок часто включає нежирний йогурт, яйця, сир і шинку. Обід може складатися зі свіжого салату з куркою, а типовою пізнішою їжею може бути риба з овочами.

Однією з улюблених страв Роналду є тріска з цибулею, омлет і тонка картопля, яку зазвичай готує його особистий шеф-кухар. Він також перекушує фруктами та тостами з авокадо між основними прийомами їжі.

Кріштіану Роналду правильно харчується (фото: Instagram/cristiano)

"Хороше тренування має супроводжуватися правильною дієтою. Я дотримуюся дієти з високим вмістом білка, з великою кількістю цільнозернових вуглеводів, фруктів і овочів, і я уникаю солодкої їжі", - зізнався він.

Що стосується зволоження, спортсмен завжди споживає велику кількість води та натуральні коктейлі, наповнені протеїнами та вітамінами. Горіхи, оливкова олія та авокадо забезпечують його корисними жирами.

Яких продуктів Роналду не торкається?

Окрім суворої дієти, Роналду повністю відмовився від солодких напоїв та алкоголю. Він пояснює це тим, що вони негативно впливають на здоров'я та фізичну форму.

"Харчування є ключовим фактором успіху в спорті. Я завжди стараюся харчуватися правильно, щоб бути у найкращій формі", - розповів зірка футболу.

Роналду харчується 6 разів на день (фото: .instagram.com/cristiano)