Супрун высказалась о сексуальном образовании: никаких табу

Уляна Супрун посоветовала родителям обязательно поговорить со своими детьми-подростками о сексе, средствах контрацепции и болезнях, которые передаются половым путем. И.о. главы Минздрава отметила на своей странице в Facebook, что лучше пусть ребенок как можно раньше получит всю необходимую информацию от родителей, врачей, учителей или компетентных экспертов, чем наберется на сомнительных сайтах или методом проб и ошибок.

Согласно определению ЮНЕСКО, целью сексуального образования является обеспечение подростков научной и объективной информацией, способной дать возможность принимать обдуманные решения и снизить риски.

Супрун напомнила о печальной статистике в Украине за 2016 год: 56 абортов в возрасте до 14 лет, 875 - в возрасте 15-17 лет.

Сексуальное образование призвано помочь предотвращать нежелательные беременности, соответственно уменьшать количество абортов, а также снижать риск заражения ВИЧ или другими болезнями.

"Сексуальная неосведомленность представляет серьезную угрозу здоровью. А агрессивное пропаганда культа секса в медиа и кинематографе приводит к слишком ранним сексуальным дебютам, большому количеству абортов, сексуальному насилию и распространению заболеваний", - говорится в публикации.

Как показывают результаты исследования, уже в 15 лет почти 20% юношей имеют опыт половых отношений (девушки - в 16 лет), при этом почти каждый десятый опрошенный имел сексуальный дебют в 12 лет или даже меньше.

Фото: Ульяна Супрун (РБК-Украина)

Супрун отметила, что в Украине сейчас сексуальное образование только формируется, а во многих странах мира оно предусмотрено школьной программой. У нас сейчас существуют 139 "клиник, дружественных к молодежи", в которых молодые люди от 14 до 24 лет могут получить профессиональную медицинскую, психологическую и социальную помощь. В этих учреждениях можно сдать тест на ВИЧ и получить барьерные контрацептивы.

Кроме того, добавила Супрун, в пилотных областях семейные врачи уже прошли тренинги и начали работать с молодежью.

"Независимо от того, где именно (в школе, дома, у врача или на курсах) ребенок получает эти знания, сексуальное образование должно строиться на принципах доверия, доброжелательности и добровольности. Не надо пугать детей или поучать. Им нужно рассказать, что половым путем могут передаваться ВИЧ и венерические заболевания. Табу на тему репродуктивного здоровья - это абсурдное наследство советских времен. Помните, когда речь идет о здоровье, не может быть "неудобных тем", - подчеркнула она.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Как сообщалось, ранее Супрун заявила, что масштабное исследование болезней и смертности, связанных с алкоголем во всем мире, показало, что безопасной дозы алкоголя не существует.

Также мы писали о том, что родители, которые хотят отправить ребенка в детсад, теперь обязаны делать прививки.

Напомним, что недавно Уляна Супрун заявила, что с 2020 года в украинские детдома не будут принимать детей.