Супрун развеяла мифы про популярные лекарства: оказались отравой

Уляна Супрун рассказала про корвалол и валидол, который часто принимают в случае давления и для предотвращения сердечных приступов. Бывший руководитель Минздрава Украины подчеркнула, что на самом деле эти лекарства не только не эффективны, но и скорее отравляют организм.

Медик отметила, что действующими веществами корвалола, валокордина (валидола в нашей стране) и множества их аналогов являются экстракты корня валерианы, и иногда других растений, которые не имеют отношения к сердечно-сосудистым болезням, и ни один протокол не советует принимать это лекарство в случае подозрения сердечного приступа, пишет Супрун в своем Facebook.

Экстракты валерианы содержат более 100 активных компонентов, продолжает она - в том числе фенобарбитал, компонент вроде как седативный и спазмолитический, и при этом запрещенный в ряде стран из-за токсичности и взаимодействия с другими лекарствами.

"Прием фенобарбитала может вызвать сонливость, слабость, головокружение, подавленное состояние, тревожность, ошибки при управлении, ощущение опьянения, а затем похмелья. В таком состоянии после валидола точно будет хуже принимать рациональные решения или хотя бы как-то действовать", - говорится в публикации.

Кроме того, рассказывает Супрун, компоненты валерианы действуют на рецепторы тормозного нейромедиатора ГАМК на нейронах (гамма-амино-бутират), и таким образом просто имитируют успокоения. Так, схожий эффект оказывает алкоголь на начальных стадиях опьянения.

Предвестники приступа на самом деле могут длиться часами или дольше. Если приступ не удается снять в течение 15-20 минут - следует немедленно вызвать "скорую", ведь сердечный приступ, который длится более 15-20 минут, может перерасти в инфаркт миокарда.

"Итак, для предотвращения или лечения сердечного приступа корвалол-валидол не помогут, а только создадут иллюзию, что вы что-то приняли и сейчас станет лучше. Между тем, вы потратили время и теперь еще больше рискуете своим здоровьем", - добавила Супрун.

Какие признаки сердечного приступа:

Неприятное ощущение высокого давления, сжатия грудной клетки.

Боль или дискомфорт, которые распространяются на плечи, спину, шею, челюсть, руки.

Поверхностное дыхание.

Головокружение, потеря сознания.

Потливость.

Тошнота.

"Примечательно, что валидол и корвалол является предметом незаконной торговли в США. Сайты, которые продают в других странах, имеют российскую версию - скорее для мигрантов, ностальгирующих по системе Семашко и единственными доступными в те времена лекарствами. А владельцы "аптек", продающих валидол и корвалол, в итоге имеют судимость за нелегальный ввоз лекарств из Восточной Европы, торговлю без лицензии и оборот препаратов, запрещенных FDA", - говорится в публикации.

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