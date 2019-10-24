Супрун развенчала миф об интимной женской проблеме

Уляна Супрун рассказала об очень важной и волнующей всех женщин проблеме - вагинальном кандидозе, который в быту называют "молочница". Об этом эксперт написала на своей странице в Facebook.

Развитие кандидоза обычно провоцирует снижение общего или местного иммунитета во время беременности, приема гормональных контрацептивов, диабета, ВИЧ, химиотерапии, терапии кортикостероидами, или длительного лечения антибиотиками (в течение нескольких недель). Также этому способствует стресс.

Также иногда провоцирует кандидоз ношение слишком тесной одежды и нижнего белья.

Как лечить кандидоз:

Прежде всего обратиться к врачу и лечить болезнь только по его рекомендациям, а не по советам об альтернативных способах лечения в интернете.

Если молочница произошла впервые, и это точно молочница, то можно лечиться безрецептурными препаратами: клотримазолом или миконазолом в виде свечей или мазей внутривагинального использования.

К рецептурным препаратам относятся кремы или суппозитории Бутоконазол, терконазол.

Возможно лечение однократным приемом 150 мг флуконазола внутрь, или несколько приемов в сложных случаях. Это - рецептурный препарат.

Если молочница происходит четыре или более раза в год, то говорят о рецидивирующем (повторяющемся) кандидозе. В таком случае нужна терапия (7-14 дней) одновременно с приемом флуконазола.

Беременным женщинам можно лечить кандидоз только локальными препаратами, а не таблетками.

Заметьте, что во время лечения суппозиториями или мазями проницаемость латекса (т.е. презерватива) возрастает, и он перестает защищать.

Как предотвратить кандидоз: