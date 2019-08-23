Супрун разнесла Дубинского за сексистскую шутку: печальное зрелище

Уляна Супрун раскритиковала новоизбранного народного депутата Александра Дубинского из партии "Слуга Народа" за сомнительное высказывание, которое имеет признаки сексизма. И.о. главы Минздрава на своей странице в Facebook отреагировала на публикацию политика о поиске помощников, в которой значилось требование требование "девушек, ниже 175 см, не тревожить".

Руководительница Минздрава подчеркнула, что все смогли разглядеть в таком заявлении Александра Дубинского сексизм и объективации - "потому что это они и есть".

"Когда будущий народный депутат начинает свою деятельность с откровенного пренебрежения к женщинам - это печальное зрелище. Если это Александр Дубинский - это ожидаемое печальное зрелище", - написала Супрун.

Также она отметила, что позже Дубинский прокомментировал, что люди вокруг, которые начали его критиковать, не имеют чувства юмора, не способны отстраненно посмотреть на ситуацию и везде видят сексизм.

Фото: Александр Дубинский (5.ua)

"Похоже народный избранник не осознает, что, даже назвав это "шуткой", он не снимает с себя ответственности за оскорбление. Более того, непризнание ошибки свидетельствует о том, что сексизм - его осознанная позиция", - уверена Супрун.

И.о.главы Минздрава заявила, что для человека, который будет представлять интересы народа Украины, это недопустимо, причем даже в формате шутки.

"Говорить таким языком - это демонстрировать низкий уровень гражданского сознания, унижать свое собственное достоинство и обесценивать достоинство своих будущих коллег", - говорится в публикации.

Супрун также не рекомендует никому откликаться на объявление Дубинского и идти к нему в помощники: "Прогрессивных и сознательных работодателей запись в резюме о работе с Дубинским будет настораживать".

Кроме того она указала на то, Дубинский "производит фейки и вбросы в промышленных масштабах".

"Каждый его материал - хрестоматийный пример использования различных технологий манипулирования информацией, лжи и его собственных фантазий", - убеждена Супрун.

Видео: YouTube / DubinskyPro

И.о. главы Минздрава порекомендовала всем народным избранникам обратить внимание на трактовку термина "депутатская этика", который содержит призыв:

"... всегда уважать честь и достоинство других народных депутатов, служебных и должностных лиц и граждан; воздерживаться от действий, заявлений и поступков, компрометирующих его самого, избирателей, Верховную Раду Украины, государство".

Фото: Уляна Супрун (РБК-Украина)

Пользователи сети живо отреагировали на критику, озвученную Супрун, большинство поддержало ее упреки в адрес Дубинского за сомнительные высказывания и даже приняли иронизировать над его "объявлением".

Самый взрослый и достойный ответ. Жаль, что Дубинским и их избирателям этого не понять;

Может у него полки высокие в офисе;

Министр здорового человека! Спасибо, госпожа Ульяна, за ваш сообщение;

Во времена второй мировой войны в бордели для гитлеровских солдат подбирали немок не ниже 175 см, в этом и юмор;

Я тоже очень возмутилась, увидев о 175 (Спасибо, не молчите);

Запись о работе с Дубинским - красная карточка для дальнейшего сотрудничества с вменяемыми людьми и компаниями...

Скрин комментариев

Отметим, что Дубинский поддержал новоизбранного нардепа от партии "Слуга народа" Максима Бужанского, который оскорбил журналистку "Нового времени" Ольгу Духнич и назвал ее "тупой овцой из одиозного СМИ". Из-за этого в соцсетях и медиа разгорелся небывалый скандал. В партии затем извинились за инцидент.

Напомним, что ранее политик и журналист Владимир Арьев признался, что некоторые депутаты в Верховной Раде позволяют себе хамское и безнравственное поведение по отношению к девушкам.