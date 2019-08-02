Супрун рассказала, как выжить при инфаркте: подробности

Супрун рассказала об инфаркте и как от него спастись (фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Супрун дала важные советы о том, как себя вести при инсульте

Уляна Супрун заявила, что очень важно, чтобы каждый украинец мог распознать инфаркт и вовремя вызвать скорую помощь, поскольку медлить при этой болезни нельзя. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, инфаркт происходит, когда поставка крови к сердцу в определенном участке критически уменьшается или прекращается. Главная причина болезни - это сужение коронарных сосудов из-за атеросклероза или тромб.

Участок сердца, не получает кислород и начинает постепенно умирать, вызывая при этом некроз. Именно по этой причине крайне важно восстановить кровообращение в сердце.

Если вы ощущаете интенсивную постоянную боль за грудной клеткой, которая не проходит после приема нитроглицерина и длится более 15 минут, то необходимо быстро вызывать бригаду скорой помощи по телефону 103.

Супрун рассказала об инфаркте и как от него спастись (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун отметила, что замену поврежденного сосуда необходимо проводить в первые два часа контакта пациента с медицинским персоналом, максимум 12 часов от начала симптомов. За это время инфаркт не успевает нанести большой вред миокарда. Но если не открыть сосуд, то 20% пациентов умирает, а половина из выживших получают инвалидность.

По сравнению с 2015 годом, количество стентирований пациентов с острым инфарктом миокарда выросла почти в два раза - в 2015 году проведено 5 300, в 2018 году - уже 10 774.

При этом в Украине увеличивается среднее количество стентирований на один миллион населения, а в некоторых областях превышает аналогичный средний показатель в европейских странах.

Так, в Харьковской области количество манипуляций в 2018 году составляет 453 на 1 млн населения, а в Киевской области и в Киеве - 406. Для сравнения в странах Европы в среднем осуществляют 373 манипуляций на 1 млн населения.

Напомним, что Супрун напомнила украинцам о повторных прививках против дифтерии и столбняка.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала, чем опасны вирусные заболевания.