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Супрун рассказала важную информацию о вакцинации от кори: подробности

STYLERЖизнь    23.07.2019 - 07:39
Супрун рассказала важную информацию о вакцинации от кори: подробности
Супрун рассказала об увеличении вакцинации детей от кори (фото: коллаж РБК-Украина)

Супрун рассказала о ситуации с вакцинацией детей от кори

Уляна Супрун заявила, что в Украине за три года стало вдвое больше младенцев, которых вакцинировали от кори. С 2016 по 2019 год количество привитых от кори детей в возрасте одного год выросло вдвое - от 45% до 91%. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, до этого более 10 лет делали прививки от кори не больше 60% детей. При этом для обеспечения коллективного иммунитета необходимо, чтобы 95% населения страны имели соответствующие прививки.

Из-за того, что прививки получили так мало людей, в Украине вспышка кори длится с 2017 года. Но ситуация становится лучше благодаря тому, что украинцы стали чаще делать прививки. При этом из тех, кто боялся делать прививки погибло 39 человек. С начала эпидемии кори умерло 115 тысяч человек.

Чтобы повысить уровень вакцинации МОЗ Украины провело несколько специальных операций в регионах, в частности во Львовской и Хмельницкой областях. Благодаря этому количество привитых детей в школах и детсадах увеличилось до 90-95%.

Супрун также отметила, что увеличился также и уровень вакцинации и от других болезней:

  • В 2016 году прививки против коклюша, дифтерии и столбняка были только у 21% младенцев, сегодня таких детей 67,5%.
  • Количество детей, которые получили вакцины от гепатита выросло с 28,8% до 65,2%.
  • Увеличились также показатели вакцинированных от туберкулеза (с 72,3% до 84%) и от полиомиелита (с 60,8% до 69,2%).

Супрун рассказала важную информацию о вакцинации от кори: подробности

Супрун рассказала об увеличении вакцинации детей от кори (инфографика: facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун рассказала о пользе и вреде коллагена.

Ранее сообщалось о том, что Супрун рассказала про кибербуллинг и травлю на работе.

 

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