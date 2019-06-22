Супрун рассказала, как побороть неприятный запах тела в жару

Ульяна Супрун рассказала украинцам, как преодолеть неприятный запах тела и о причинах его появления. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По словам Супрун, на запах тела влияет не только высокая температура воздуха, но и другие факторы, включая рацион, гормоны, генетику, эмоциональное состояние, бактерии, которые живут на коже и косметические средства.

Генетика

Существует болезнь, которая называется триметиламинурия из-за которой происходит мутация в гене фермента, который превращает триметиламин. Он накапливается в тканях и придает телу и всем его жидкостям неприятный резкий запах, который напоминает запах гнилой рыбы.

Рацион

Продукты с высоким содержанием серы, такие как лук, чеснок, кольраби и брокколи, могут негативно влиять на запах тела. Все зависит от количества съеденного продукта и индивидуальных особенностей метаболизма.

Кроме того, запах пота может быть неприятным из-за алкоголя и большого количества углеводов и специй.

Фото: facebook.com/ulanasuprun

Гормональный статус и эмоциональное состояние

Высокий уровень стресса повышает выделение пота. В зависимости от эмоционального состояния человек также может пахнуть по-разному - то "счастьем" или "страхом". Кроме того, на запах женщин могут влиять гормональные контрацептивы.

Бактерии и микроорганизмы

Они присутствуют в верхних слоях кожи человека. Чаще всего в подмышках живут стафилококки и коринебактерии. На количество бактерий влияют гигиенические привычки, а также косметические средства, включая антиперспиранты.

Средства гигиены

Самые популярные средства, которые подавляют потоотделение и появление запаха - антиперспиранты и дезодоранты. Как они работают?

Действующим веществом антиперспирантов чаще всего являются соли алюминия. Когда они вступают в контакт с потом, то залепляют потовые железы и выделение пота уменьшается.

В состав дезодорантов входят различные антимикробные вещества, которые подавляют рост бактерий на коже. Они хоть и не защищают от пота, но помогают при борьбе с неприятным запахом.

По словам Супрун, существует распространенный миф, что из-за использования антиперспирантов могут возникать опасные болезни, к примеру, рак груди или болезнь Альцгеймера. Но исследования не подтвердили это.

Но есть данные о связи появления рака яичников и использованием талька в зоне паха. Кроме того, нужно осторожно быть с аэрозолями, поскольку ими можно отравиться.

В летнюю жару особенно актуален вопрос о том, как предотвратить неприятный запах пота и уменьшить потоотделение. Супрун рассказала, как это можно сделать:

Скриншот с Facebook

Напомним, что Супрун развеяла мифы про депрессию и назвала основные симптомы, как распознать это состояние.

Ранее сообщалось, что Супрун рассказала, как не стать жертвой домашнего насилия, что нужно делать и куда обращаться.