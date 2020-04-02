Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 804 человек. При этом количество смертей от COVID-19 увеличилось до 20 человек. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, какие нужно предпринимать действия при заражении.

По словам Супрун, в случае обнаружения симптомов коронавируса – первый контакт должен быть с семейным врачом. Поэтому очень важно, чтобы у семейных врачей был алгоритм действий в каждой ситуации, когда пациент звонит или приходит на прием в поликлинику или семейную амбулаторию.

Для пациентов важно

При наличии симптомов острой респираторной инфекции или подозрения на COVID-19 пациентам рекомендуется не идти непосредственно в амбулаторию или поликлинику, а, прежде всего, позвонить к своему семейному врачу.

Если нет личного номера семейного врача, звонить нужно в медучреждение, где подписана декларация с врачом.

Если у вас еще нет семейного врача, то звонить можно в контакт центр НСЗУ по номеру 1677 или на горячую линию по вопросам коронавируса в своем регионе.

Если у вас температура выше 38 градусов, не сбивается, и трудности с дыханием - звоните сразу 103.

Также Супрун подчеркнула, что не все пациенты с подтвержденным COVID-19 нуждаются в госпитализации в больницу. Поэтому врач может вам рекомендовать самоизолироваться. Соблюдать правила самоизоляции - критически важно, чтобы предотвратить дальнейшую передачи вируса SARS-CoV-2.

Напомним, что Супрун сделала резкое заявление о лечении от коронавируса препаратом, который не включен в международные протоколы.