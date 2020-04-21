Супрун рассказала об опасности применения популярного лекарства против коронавируса

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Коронавирус продолжает заражать людей, но Супрун предостерегла от использования гидроксилклорохина

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у более 5,7 тысяч человек, из которых скончался 151 человек. Минздрав 2 апреля утвердил протокол лечения пациентов с COVID-19. Среди лекарств указано действующее вещество гидроксилклорохин (торговое название препарата Плаквенил).

Он применяется в Украине для лечения ревматоидного артрита, ювенального ревматоидного артрита, системной красной волчанки, а также некоторых дерматологических заболеваний.

По словам бывшего руководителя Минздрава Уляны Супрун, в настоящее время нет клинических данных об эффективности этого препарата в лечении COVID-19. Поэтому его применяют экспериментально, строго в рамках клинических исследований.

Супрун также отметила несколько проблем, связанных с применением гидроксилхлорохина.

Безопасность применения препарата

Уже появляются доказательства, что гидроксихлорохин имеет низкую эффективность в лечении COVID-19. Например, недавнее клиническое исследование (включавшее 150 пациентов), показало, что это вещество в облегчении симптомов у пациентов с COVID-19 помогает не лучше, чем стандартная поддерживающая терапия. Но он имеет множество побочных эффектов, которые могут быть опасными, особенно для пациентов с сопутствующими болезнями, например, сердечно-сосудистыми.

Гидроксилхлорохин имеет серьезные побочные действия

О серьезных побочных эффектах гидроксихлорохина известно уже давно. Управление по продовольствию и медикаментам США (FDA) сообщило о таких проблемах, как необратимые повреждения сетчатки, тахикардию, мышечную слабость и сильное падение сахара в крови. Существуют и психиатрические эффекты, которые включают бессонницу, нарушения сна, галлюцинации. Также известно, что препарат может иметь опасную взаимодействие с лекарственными средствами, которые применяются для лечения сахарного диабета, эпилепсии и болезней сердца.

Препарата нет в аптеках

Из-за ажиотажа и распространение необоснованных заявлений относительно эффективности гидроксилхлорохина, из аптек исчезли эти препараты. Теперь люди, которые нуждаются (для лечения ревматоидного артрита и других болезней, для которых зарегистрирован этот препарат) не имеют возможности его получить.

Супрун подчеркнула, что в сегодняшних условиях важно очень осторожно использовать лекарства без доказанной клинической эффективности.

Напомним, что Супрун дала интимные советы украинцам в период карантина из-за эпидемии коронавируса.