Супрун рассказала об использовании быстрых тестов на коронавирус

Коронавирус в Украине зафиксирован у 3 102 человек. При этом количество летальных случаев возросло до 93. В некоторых аптеках в продаже появились быстрые тесты украинского производства для выявления коронавирусной инфекции.

По словам бывшего руководителя Минздрава Украины Уляны Супрун. Теперь каждый может приобрести тест без рецепта врача и самостоятельно пройти его дома. Возможность купить тест - это хорошо, но для получения наиболее точного результата, исследования должен делать именно врач.

"Самостоятельное же выполнение теста несет риски, поскольку пациенты могут воспользуются им неправильно. Например, они могут неправильно отобрать кровь и внести слишком малое или большое количество крови в лунку, неправильно зафиксировать время для считывания результата, выполнять его в неподходящих для этого условиях в целом. Все эти факторы влияют на точность результата. И очень вероятно, что человек без навыков, не сможет полноценно выполнить все условия дома", - написала Супрун на своей странице в Facebook.

Из-за этого люди могут получить ошибочный (положительный или отрицательный) результат. В обоих случаях это опасно.

Быстрый тест - это тест на определение антител, а не на выявление вируса. В зависимости от особенностей производства, он способен обнаружить антитела вируса в среднем после 4-7 дней инфицирования.

Поэтому если результат отрицательный - это может создать ложную иллюзию, что все в порядке. Ведь отрицательный результат возможен в период "серологического окна", когда человек уже заразился, но антител в крови пока нет. Поэтому отрицательный результат не исключает возможности заражения вирусом.

Положительный результат означает, что контакт с вирусом уже состоялся. С одной стороны, это может означать, что человек уже давно переболел и тест показывает наличие иммунитета. В противном случае это может означать, что болезнь в разгаре. Поэтому первое, что следует сделать - это сообщить своему врачу и соблюдать правила самоизоляции до того, как положительный результат не будет подтверждено или отменено ПЦР тестированием.

Кроме того, быстрый тест - это тест для выполнения, которого требуются образцы крови. Поэтому использованы тесты и скарификаторы - это медицинские отходы (в соответствии с Законом Украины "Об отходах" - это опасные отходы). Важно позаботиться об их правильной утилизации, чтобы никто посторонний не имел с ними контакта. Просто выбрасывать их нельзя.

Еще один негативный момент - исследования в домашних условиях разрушает алгоритм выявления инфицированных людей, который существует сейчас. Важно, чтобы результат теста (положительный или отрицательный) попал в статистику, ведь это информация, которую в дальнейшем используют эпидемиологи для отслеживания контактов инфицированного человека и для фиксирования в статистике.

Поэтому на данном этапе не рекомендуется делать тест без консультации с врачом.

Напомним, что Супрун рассказала, как пережить карантин без конфликтов и негатива.