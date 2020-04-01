Супрун рассказала про иммунитет к COVID-19: будут давать сертификат на антитела

Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

После перенесения коронавируса в организме вырабатываются антитела к болезни

Коронавирус выявлен уже у почти 900 тысяч человек в мире. Пока ученые готовятся проводить тестирование на антитела к COVID-19 (SARS-CoV-2), Уляна Супрун обнадежила новым постом в Facebook, рассказав об иммунитете к болезни.

Экс-глава Минздрава провела аналогию с уже известными коронавирусными инфекциями, вызывавшими эпидемии ранее - SARS (атипичная пневмония или ТОРС, 2002 год) и MERS (Ближневосточный респираторный синдром, 2012). Возбудители этих болезней также являются штаммами коронавируса.

У людей, которые перенесли SARS, количество антител в организме, отвечающих за иммунитет, достигало максимума через два года. Но со временем их становилось меньше, и риск заболеть повторно увеличивался. А после MERS максимум антител достигался через полтора года. Причем продолжительность "жизни" антител может зависеть от степени тяжести симптомов.

Данных о SARS-CoV-2 пока недостаточно, чтобы делать какие-то точные выводы, но ученые из Германии и Великобритании уже готовятся провести первые тесты на антитела. Результаты которых, ориентировочно, будут известны уже в конце апреля.

Если они покажут хороший результат, то рассматривается даже возможность, что людям с антителами к коронавирусу будут выдавать специальные сертификаты, которые подтверждают наличие иммунитета к вирусу.

В первую очередь, по словам Супрун, будут тестировать на антитела медицинских работников.

Ранее Евгений Комаровский также рассказал, что при желании каждый украинец в будущем сможет сделать тест на антитела к коронавирусу, если подозревает, что мог переболеть COVID-19. Но из-за невыраженности симптомов решил, что это была сезонная ОРВИ.