Супрун рассказала об еще одном источнике заражения коронавирусом

Коронавирус COVID-19 может теоретически, выживать вне человеческого тела и сохранять свою активность на твердых поверхностях, таких как смартфоны. Об этом рассказала Уляна Супрун, посоветовав тщательно следить "за гигиеной телефона".

По словам экс-чиновника, Центр по контролю заболеваний рекомендует тщательно очищать твердые поверхности, а телефон - это именно такая поверхность. Исследования показали, что люди в среднем прикасаются к своим смартфонам более 2600 раз в день, а активные пользователи более 5000 раз.

Супрун пишет, что на телефонах остаются патогенные штаммы кишечной палочки, антибиотикорезистентные стафилококки или стрептококки и другие. Эти инфекции могут вызывать кишечные и кожные инфекции, повышают риски острого кишечного отравления или вызвать грипп.

Относительно коронавируса COVID-19 пока доподлинно неизвестно, как долго вирус SARS-CoV-2, вызывающий болезнь, живет на поверхностях. Но, вероятно, он ведет себя, как и другие коронавирусы. То есть может жить от нескольких часов до нескольких дней - все зависит от температуры и влажности.

К примеру, вирус, вызвавший вспышку SARS-CoV в 2002-2003 годах выдерживал трое суток на пористых поверхностях, таких как картон или ткань, столько же на металле, и около 60-96 часов на пластике и стекле.

Как сделать свой телефон безопасным

Поменьше пользуйтесь гаджетами в общественном транспорте: касаясь поручней, вы переносите патогены на поверхность своего смартфона.

Очищайте смартфон тканью из микрофибры, водой и мылом. Производители советуют смочить ткань в воде с мылом и очень аккуратно протереть поверхности, выключив предварительно телефон.

Можно использовать спиртосодержащие дезинфекторы, спреи или салфетки на основе изопропилового спирта. Но при этом вы рискуете повредить телефон.

Приготовьте раствор для очистки: 60% воды и 40% спирта. Этим средством можно обработать поверхности, а затем вытереть сухой тканью.

Используйте специальные ультрафиолетовые боксы - коробки, в которые помещают телефон, где он с помощью ультрафиолетовых ламп очищается от патогенов.

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