Супрун рассказала, без чего маски и перчатки не защитят от COVID-19

Супрун развеяла мифы о популярных средствах защиты от коронавируса
Коронавирус в Украине диагностировали уже у 3764 пациентов, а за последние сутки количество новых случаев заражения составило 392. Медики и власти настоятельно не рекомендуют пренебрегать эффективными средствами защиты от вируса, такими как мытье рук, использование антисептиков, соблюдение социальной дистанции, ношение медицинских маскок и соблюдение всех карантинных правил.
Уляна Супрун обратила внимание, что люди даже во время пандемии COVID-19 игнорируют базовые, но критически важные рекомендации по мытья рук. При этом они полностью полагаются на маску и считают, что она "магическим образом защищает от вируса".
"Еще раз подчеркиваю, маска - это не панацея. Она действует только когда ею правильно пользоваться, а также не защитит от вируса, особенно, если грязными руками касаться своего лица или той же маски", - написала медик в своем Facebook.
Бывший руководитель Минздрава подчеркнула большую важность уже сейчас привыкать тщательно и часто мыть руки, ведь вирус сразу же не исчезнет вместе с завершением карантинных мероприятий.
Другой способ, которым пользуются многие для защиты от вируса - это регулярное ношение одноразовых перчаток. Супрун развеяла миф об этой "броне от коронавирусе" и объяснила, почему носить перчатки может быть опасно:
Если перчатки рвутся или снимаются неправильно, существует риск, что все накопившиеся на них патогенные микроорганизмы окажутся на руках или поверхностях.
"Представьте ситуацию: вы одеваете перчатки выходя из дома, в них нажимаете кнопки в лифте, открываете дверь в подъезде, заходите в супермаркет, касаетесь там продуктов и различных поверхностей, а затем теми же перчатками касаетесь своей одежды, телефона или кошелька, садитесь в авто и так далее. Только по приходу домой, вы можете снять перчатки безопасно и помыть руки. За это время на них накапливается множество микроорганизмов, которые очень легко перенести на все, к чему вы прикасаетесь. И даже к своему лицу", - написала Супрун.
Экс-чиновник добавила, что именно поэтому в большинстве рекомендаций вы не найдете несомненный совет носить перчатки (если вы не медработник).
"Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток носить их не имеет смысла", - резюмировала Супрун.
Как сообщалось, ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что соблюдение дистанции лучше всего уберегает от инфекции, а маска с этой целью справляется не так хорошо.