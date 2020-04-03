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Супрун назвала безопасный способ передачи продуктов своим близким

STYLERКоронавирус    03.04.2020 - 07:21
Супрун назвала безопасный способ передачи продуктов своим близким
Уляна Супрун (фото: РБК-Украина)

Карантин в Украине заражает все больше людей и Супрун призывает всех быть очень осторожными со своими родственниками

Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 897 человек. При этом пик COVID-19 в нашей стране ожидается на Пасху. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как безопасно можно передать продукты своим близким и родственникам, чтобы не подвергать их опасности, если они находятся в группе риска.

Важно позаботится о своих родных, и не только помочь им минимизировать контакты с внешним миром, но и рассказать, как не выходя из дома принимать принесенную еду, чтобы избежать заражения.

  • Поставьте продукты у входной двери.
  • Обработайте пакеты антисептиком, с содержанием спирта не менее 60% (возьмите антисептик с распылителем и просто попшикайте поверхность пакета и ручек).
  • После того, как ваша бабушка или дедушка заберет продукты, пусть также обработает упаковки или контейнеры антисептиком.
  • Как расставит все на места, следует сразу помыть руки с мылом, не менее 20 секунд.
  • Все овощи и фрукты также следует хорошо вымыть перед употреблением. Мясо и яйца можно есть только хорошо приготовленными.

Если у ваших родителей или бабушек/дедушек есть проблемы с тем, чтобы воспринимать ваши советы серьезно, обратитесь к их окружению. Возможно, у них есть другие члены семьи или друзья, к которым они прислушиваются больше.

Напомним, что Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом.

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Новости Украины КоронавирусУльяна Супрун
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