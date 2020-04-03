Супрун назвала безопасный способ передачи продуктов своим близким

Карантин в Украине заражает все больше людей и Супрун призывает всех быть очень осторожными со своими родственниками
Коронавирус в Украине зафиксирован уже у 897 человек. При этом пик COVID-19 в нашей стране ожидается на Пасху. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун рассказала о том, как безопасно можно передать продукты своим близким и родственникам, чтобы не подвергать их опасности, если они находятся в группе риска.
Важно позаботится о своих родных, и не только помочь им минимизировать контакты с внешним миром, но и рассказать, как не выходя из дома принимать принесенную еду, чтобы избежать заражения.
Если у ваших родителей или бабушек/дедушек есть проблемы с тем, чтобы воспринимать ваши советы серьезно, обратитесь к их окружению. Возможно, у них есть другие члены семьи или друзья, к которым они прислушиваются больше.
Напомним, что Супрун рассказала о первых действиях при заражении коронавирусом.