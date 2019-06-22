Супрун напомнила украинцам о важности вакцинации: названо количество летальных исходов

Ульяна Супрун заявила, что вакцинация - единственный надежный способ защититься от многих опасных болезней, и это доказано. Об этом и. о. министра здравоохранения написала на своей странице в Facebook.

По данным CDC, за 20 лет в США благодаря вакцинации удалось предотвратить 21 миллион госпитализаций и около 732 тысячи детских смертей. При этом в США перед изобретением и применением вакцины от кори, ежегодно этой болезнью страдало более 3 миллионов человек, а умирало - около 400.

За последнее десятилетие правительственная программа, которая осуществляет компенсации людям, пострадавшим в результате прививки против кори, получила по две жалобы на каждый миллион прививок. Около половины из этих жалоб было отклонено из-за того, что связи между прививкой и негативными последствиями из-за вакцинации не было найдено.

По словам Супрун, несмотря на то, что имеем очень показательную статистику, недоверие к необходимости делать прививки растет повсюду. World Health Organization (WHO) уже оценили отказ от прививок, как одну из глобальных угроз для здоровья в мире в 2019 году.

Супрун рассказала о необходимости вакцинации (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Через веру в мифы и распространение антивакционных настроений, даже в странах с высоким доходом и свободным доступом к вакцинам, уровень охвата населения прививками катастрофически падает.

Всего 8 из 10 человек в мире (79%) считают, что вакцины безопасны, 7% полностью с этим не согласны. Еще 11% одновременно не поддерживают ни одного тезиса о безопасности или опасности вакцин.

Если взять распределение по регионам, в странах с высоким уровнем доходов (Северная Америка и Северная Европа) только 72% людей соглашаются, что вакцины эффективны и безопасны. В Западной Европе этот процент достигает 59%, и в Восточной Европе - только 50%. В странах с низким уровнем доходов доля людей, доверяющих вакцинам значительно выше - более 90%.

В этом же исследовании обнаружено, что во Франции каждый третий человек не доверяет вакцинам. Самый высокий процент, чем в любой другой стране мира. Это связано прежде всего с распространением популистских и антивакционных настроений в стране.

Супрун рассказала о необходимости вакцинации (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине достаточно низкий уровень абсолютного доверия к вакцинам - лишь 29% украинцев считают их безопасными, 46% украинцев - скорее согласны, чем не согласны с этим. И лишь 50% считают, что вакцины эффективны.

Кроме этого, в исследовании Украина фигурирует среди стран-лидеров по количеству больных корью - вместе с Мадагаскаром, Филиппинами, Йеменом, Бразилией, Сербией, Суданом, Таиландом и Францией. При этом все регионы Украины обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита, краснухи), и каждый может сделать прививку бесплатно - независимо от возраста и любых других факторов.

Супрун также отметила, что с начала 2019 года корью в Украине заболело более 54 тысяч человек. За этот же период от осложнений умерли 18 человек. В течение вспышки (с лета 2017 года) заболели более 110 тысяч человек, 39 из которых умерли.

Напомним, что Супрун рассказала, как побороть неприятный запах тела в жару.

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