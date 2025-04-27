Суперфуд за копійки: цей доступний продукт врятує від проблем з серцем і допоможе схуднути

Якщо ви шукаєте корисний та бюджетний продукт для серця та від зайвої ваги - зверніть увагу на льон. Цей суперфуд робить справжні дива і продається у кожному супермаркеті за символічною ціною.
В чому користь льону та як його правильно вживати, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
здоров’я серця - насіння льону містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які знижують рівень "поганого" холестерину та зменшують ризик серцево-судинних захворювань
схуднення та очищення організму - завдяки високому вмісту клітковини льон довго дає відчуття ситості, стимулює роботу кишківника та допомагає організму позбутися токсинів
потужний антиоксидант - корисні речовини з льону уповільнюють старіння клітин і знижують ризик розвитку деяких видів раку
гармонізація гормонального фону - льон корисний для жінок, особливо у періоди гормональних змін, оскільки містить фітоестрогени
підтримка шкіри та волосся - олія льону живить шкіру зсередини, допомагаючи зберегти її еластичність і природне сяйво.
Якщо ви хочете вводити цей суперфуд у свій раціон, існує три основні варіанти.
у вигляді насіння (краще подрібненого) - додавайте мелений льон у каші, йогурти, смузі або салати
у вигляді олії - її краще вживати сирою, додавати до салатів або каш, але не використовувати для смаження, оскільки при нагріванні вона втрачає корисні властивості.
у випічці - насіння льону можна додавати у домашній хліб, кекси чи печиво, замінюючи ним частину борошна для підвищення поживної цінності.
Важливо розуміти, що кожен суперфуд, навіть якщо він дуже корисний, підходить не всім. Потрібно завжди консультуватися з лікарем, аби він врахував усі ризики.
людям із каменями в жовчному міхурі
при проблемах зі щитоподібною залозою, особливо при гіпотиреозі
при гострих запальних процесах у кишківнику
вагітним і годуючим жінкам.
Якщо ж у вас немає протипоказів і лікар дозволяє вам їсти льон, вводьте його у свій раціон.
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Під час створення матеріалу було використано джерела: Healthline, Nutritionsource.