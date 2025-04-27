Суперфуд за копійки: цей доступний продукт врятує від проблем з серцем і допоможе схуднути

Чим корисний льон

здоров’я серця - насіння льону містить велику кількість омега-3 жирних кислот, які знижують рівень "поганого" холестерину та зменшують ризик серцево-судинних захворювань

схуднення та очищення організму - завдяки високому вмісту клітковини льон довго дає відчуття ситості, стимулює роботу кишківника та допомагає організму позбутися токсинів

потужний антиоксидант - корисні речовини з льону уповільнюють старіння клітин і знижують ризик розвитку деяких видів раку

гармонізація гормонального фону - льон корисний для жінок, особливо у періоди гормональних змін, оскільки містить фітоестрогени

підтримка шкіри та волосся - олія льону живить шкіру зсередини, допомагаючи зберегти її еластичність і природне сяйво.

Як правильно вживати льон

Якщо ви хочете вводити цей суперфуд у свій раціон, існує три основні варіанти.

у вигляді насіння (краще подрібненого) - додавайте мелений льон у каші, йогурти, смузі або салати

у вигляді олії - її краще вживати сирою, додавати до салатів або каш, але не використовувати для смаження, оскільки при нагріванні вона втрачає корисні властивості.

у випічці - насіння льону можна додавати у домашній хліб, кекси чи печиво, замінюючи ним частину борошна для підвищення поживної цінності.

Кому не можна їсти льон

Важливо розуміти, що кожен суперфуд, навіть якщо він дуже корисний, підходить не всім. Потрібно завжди консультуватися з лікарем, аби він врахував усі ризики.

Кому не варто їсти льон

людям із каменями в жовчному міхурі

при проблемах зі щитоподібною залозою, особливо при гіпотиреозі

при гострих запальних процесах у кишківнику

вагітним і годуючим жінкам.

Якщо ж у вас немає протипоказів і лікар дозволяє вам їсти льон, вводьте його у свій раціон.