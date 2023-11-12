Суперфуд чи шкідливий продукт? Нутриціолог пояснила, як саме сало впливає на здоров'я

Чи корисне сало

"Сало належить до категорії насичених жирів. А ті повинні становити меншу частину добової дози всіх жирів у харчуванні. Це ті жири, у яких молекули перенасичені воднем. Запам'ятати просто: насичені жири залишаються твердими за кімнатної температури. Джерела - м'ясо, масло, сири та інші жирні молочні продукти, вершки та сметана, кокосова та пальмова олія", - пояснює експерт.

Нутриціолог зазначає, що насичені жири в організмі виконують важливі функції. Наприклад, це майже єдине джерело вітаміну А, необхідне для регенерації клітин, харчування імунітету та складання правильного гормонального фону.

"Виключати такі жири не варто, але і вседозволено їсти теж. Помірно та різноманітно - так. Найкращі жири - із субпродуктів, м'яса та дичини, сала, страв з цілісних тушок птахів та риб, приготованих з кістками, сирів - тільки з цільного, максимально жирного молока (кіз, корів та буйволиць у пріоритеті). Можна їсти масло, але дуже помірно", - говорить Голобородько.

Також вона пояснює, що арахідонова кислота (Омега-6), що у складі сала - це поліненасичена жирна кислота. Вона входить до складу всіх мембран клітин, бере участь у багатьох гормональних та імунних реакціях, є необхідною для роботи серця. А от у рослинних оліях ця кислота не зустрічається.

"У салі є і Омега 3, Омега 6, і Омега 9 кислоти в нормальному, збалансованому співвідношенні, що важливо для організму. Вітаміни A, D, E. Селен, як антиоксидант та помічник роботи щитоподібної залози. Лецитин, що входить до складу мембран. Сало найкраще поєднувати із сирим овочами та зеленню. Натуральні ферменти овочів допоможуть йому краще засвоїтись", - пояснює Голобородько.

Як можна зіпсувати сало

За словами нутриціолога, зіпсувати корисний ефект сала можна, якщо його окислити, нагріти, підсмажити до шкварок, змішати з рафінованим зерном або додати в ситний прийом їжі з цукром. Це може мати наступні наслідки:

уповільнить процес природного внутрішнього детоксу

знизить рівень тестостерону

підвищить ризик серцево-судинних захворювань

викличе метаболічний синдром, ожиріння

може спровокувати діабет 2 типу

"З мінусів сала - це вкрай висока калорійність, регіональні звички приготування та вживання, а ще - ймовірна присутність паразитів у ньому", - каже нутриціолог.