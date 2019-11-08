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Суммы на квитанциях будут шокирующими: кому не повезет

STYLERЖизнь    08.11.2019 - 21:34
Суммы на квитанциях будут шокирующими: кому не повезет
Тарифы ЖКХ в Украине (фото: РБК-Украина/Виталий Носач)

Суммы на квитанциях ЖКХ с ноября будут указываться без субсидий

Тарифы на ЖКХ в Украине за последние несколько раз выросли в разы. Из-за невозможности их оплатить были введены субсидии, которые покрывали часть расходов на коммунальные услуги. Сейчас же система субсидирования изменилась, поэтому на квитанциях будет указываться полная стоимость коммунальных услуг. Об этом напомнили в Министерстве социальной политики Украины.

Как сообщается, в настоящее время более 95% субсидиантов получают выплаты в безналичной форме — через "Ощадбанк". По словам заместителя министра социальной политики Украины Виталия Музыченко, средства субсидий перечисляются либо в государственный "Ощадбанк", либо на указанные получателем реквизиты. Происходит это после того, как органы социальной защиты проведут расчеты. Таким образом, получатель самостоятельно контролирует получаемые средства для оплаты коммунальных услуг. Кроме того, льготники будут получать информационные сообщения о сумме субсидиарных выплат и возможности из получения по СМС, если при заполнении формы на получение субсидии указывался телефон.

Именно из-за получения субсидии на личный счет в банке, сумма, указанная на платежке по коммунальным услугам, будет указываться полной.

Суммы на квитанциях будут шокирующими: кому не повезет

Тарифы на газ в Украине (Фото: puer.org.ua)

"В то же время льготник, который получает средства наличными, должен самостоятельно обеспечить оплату коммунальных услуг с учетом размера льготы, которую он получил в наличной форме", — подчеркнул Виталий Музыченко.

Также стоит отметить, что под льготами на оплату жилищно-коммунальных услуг понимается право на уменьшение размера платы, гарантированное отдельным категориям граждан. При этом возмещение части стоимости жилищно-коммунальных услуг производится из государственного бюджета Украины. Претендовать на получение субсидии субсидию имеют все граждане Украины в зависимости от среднемесячного совокупного дохода членов домохозяйства, а на льготы — только льготная категория граждан, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного ее члена за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на дополнительную социальную льготу в порядке, определенном Кабинетом министров Украины (в настоящее время эта сумма составляет 2690 гривен).

Полноценная система монетизации вступила в силу только с нового отопительного сезона, поэтому с ноября 2019 года все потребители услуг ЖКХ будут получать квитанции с полной стоимостью услуг.

Напомним, что украинцев ждет неприятный сюрприз с тарифами ЖКХ.

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