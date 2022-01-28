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"Сумасшедший" шоколадный пирог за копейки: очень дешево и вкусно!

Автор: Светлана Мащенко

Crazy Cake, или "Сумасшедший" пирог - это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. В него не нужно добавлять ни молоко, ни яйца, но вкус получается очень насыщенно-шоколадным. Интересно, что таким десертом можно побаловать себя даже во время поста.

Рецептом поделилась фуд-блогер Alina FooDee.

Ингредиенты для пирога на форму 21 см:

  • Вода комнатной температуры - 240 г
  • Мука - 210 г
  • Растительное масло рафинированное - 75 г
  • Какао - 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога)
  • Сахар - 180 г
  • Ванильный сахар - 20 г
  • Соль - 0,5 ч. л. без горки
  • Разрыхлитель - 10 г

Для глазури:

  • Какао - 3 ст. л.
  • Сахарная пудра - 3 ст. л.
  • Крахмал - 1 ст. л.
  • Вода ледяная - по необходимости до желаемой густоты

Для украшения: Кокосовая стружка - 30-40 г

Скриншот: Так будет выглядеть наш будущий пирог

Пошаговое приготовление пирога

  1. Просейте муку, какао и разрыхлитель. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар.
  2. Добавьте воду и растительное масло, все перемешайте до однородности.
  3. Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
  4. Для глазури просейте какао, сахарную пудру и крахмал. Постепенно добавляйте ледяную воду до получения желаемой консистенции.
  5. Покройте сверху остывший пирог глазурью и украсьте кокосовой стружкой.

Ранее блогер рассказала также, как приготовить Наполеон без выпечки всего за 20 минут.

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