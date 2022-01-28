"Сумасшедший" шоколадный пирог за копейки: очень дешево и вкусно!
Пятница 28 января 2022 16:00
Crazy Cake, или "Сумасшедший" пирог - это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. В него не нужно добавлять ни молоко, ни яйца, но вкус получается очень насыщенно-шоколадным. Интересно, что таким десертом можно побаловать себя даже во время поста.
Ингредиенты для пирога на форму 21 см:
Вода комнатной температуры - 240 г
Мука - 210 г
Растительное масло рафинированное - 75 г
Какао - 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога)
Сахар - 180 г
Ванильный сахар - 20 г
Соль - 0,5 ч. л. без горки
Разрыхлитель - 10 г
Для глазури:
Какао - 3 ст. л.
Сахарная пудра - 3 ст. л.
Крахмал - 1 ст. л.
Вода ледяная - по необходимости до желаемой густоты
Для украшения: Кокосовая стружка - 30-40 г
Скриншот: Так будет выглядеть наш будущий пирог
Пошаговое приготовление пирога
Просейте муку, какао и разрыхлитель. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар.
Добавьте воду и растительное масло, все перемешайте до однородности.
Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
Для глазури просейте какао, сахарную пудру и крахмал. Постепенно добавляйте ледяную воду до получения желаемой консистенции.
Покройте сверху остывший пирог глазурью и украсьте кокосовой стружкой.