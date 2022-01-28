"Сумасшедший" шоколадный пирог за копейки: очень дешево и вкусно!
Скриншот: Готовим недорого шоколадный пирог
Crazy Cake, или "Сумасшедший" пирог - это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. В него не нужно добавлять ни молоко, ни яйца, но вкус получается очень насыщенно-шоколадным. Интересно, что таким десертом можно побаловать себя даже во время поста.
Рецептом поделилась фуд-блогер Alina FooDee.
Ингредиенты для пирога на форму 21 см:
- Вода комнатной температуры - 240 г
- Мука - 210 г
- Растительное масло рафинированное - 75 г
- Какао - 35 г (обязательно берите какао, которое нравится вам по вкусу, от этого будет зависеть вкус пирога)
- Сахар - 180 г
- Ванильный сахар - 20 г
- Соль - 0,5 ч. л. без горки
- Разрыхлитель - 10 г
Для глазури:
- Какао - 3 ст. л.
- Сахарная пудра - 3 ст. л.
- Крахмал - 1 ст. л.
- Вода ледяная - по необходимости до желаемой густоты
Для украшения: Кокосовая стружка - 30-40 г
Скриншот: Так будет выглядеть наш будущий пирог
Пошаговое приготовление пирога
- Просейте муку, какао и разрыхлитель. Добавьте соль, сахар и ванильный сахар.
- Добавьте воду и растительное масло, все перемешайте до однородности.
- Выпекайте в заранее прогретой духовке до 170 градусов 40-45 минут. Готовность проверяйте деревянной шпажкой.
- Для глазури просейте какао, сахарную пудру и крахмал. Постепенно добавляйте ледяную воду до получения желаемой консистенции.
- Покройте сверху остывший пирог глазурью и украсьте кокосовой стружкой.
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