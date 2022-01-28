"Сумасшедший" шоколадный пирог за копейки: очень дешево и вкусно!

Crazy Cake, или "Сумасшедший" пирог - это пирог американской кухни, рецепт которого появился во времена дефицита. В него не нужно добавлять ни молоко, ни яйца, но вкус получается очень насыщенно-шоколадным. Интересно, что таким десертом можно побаловать себя даже во время поста.