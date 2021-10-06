Под Сумами школьника затравили за тетради: "мама не купила - значит, не любит"

Что было раньше

"Схема" Твоя мама тебя не любит, потому что она тебе не купила" продолжает работать в нашей школе №3 Глухова и до сих пор" – написала женщина.

По словам женщины, еще в прошлом году у нее был конфликт с преподавательницей сына Натальей Билевщук.

В частности, учительница на день святого Николая раздала детям подарки "от Николая", купленные родителями. Также она сыну женщину дала маленькую шоколадку, несмотря на то, что ему сладкого нельзя, и она это знала. Кроме того, она призвала учительницу во время занятий подарки детям не раздавать.

"Тогда учительница получила выговор за эти и другие дисциплинарные проступки и вроде, как мне казалось, поняла, что действовала неправильно", – заметила Алиса.

Почему возник новый конфликт

Однако, теперь конфликт возник из-за печатных тетрадей, которые мама мальчика отказалась покупать. Как рассказала мама, сначала сын говорил, что все работают на уроках в каких-то красивых тетрадях, а он ничего не делает.

Поэтому женщина была вынуждена поговорить с директором школы Эдуардом Маринченко.

Она рассказала, что это незаконно, и учительница дискриминирует ребенка по имущественному признаку и унижает из-за нарушения его образовательных прав. К тому же дети не должны заниматься по материалам, которые купили родители. Тогда директор ее заверил, что это больше не случится.

Однако, потом учительница подошла к вопросу с выдумкой и упорством. А именно начала вырывать из тетрадей цветные листья и раздавать детям, а вот сыну женщины она ксерила на ксероксе и давала черно-белую копию.

"Дети смеются с сына, говорят, что у них красивые листики, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему хороший тетрадь", – отметила женщина.

Глуховская общеобразовательная школа i-III ступеней 3 (фото: facebook.com/Глухівська-загальноосвітня-школа-І-ІІІ-ступенів)

Важно, что так начала делать и учительница английского языка. По словам мамы, учителя с ней обсуждать ситуацию не хотят.

"В прошлый раз, когда классный руководитель унижал моего сына с подарком, мне писали, что не нужно было "выносить сор из избы" и я должна была обращаться к директору Е. А. Маринченко. Сейчас я более чем 5 раз к нему обратилась по этому вопросу, в том числе письменно. Или он не имеет авторитета среди этих учителей, или не хочет решать эту проблему, но не меняется ничего", – не понимает Алиса Ковалева.

Также она добавила, что учителя и продолжают вырывать страницы из печатных тетрадей и под смех других детей в классе давать ее сыну черно-белые копии.

"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее у этих учителей, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот вроде бы незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина.

В конце она рассказала, что учительницу Наталью Билевщук на прошлой неделе наградили званием "Народный учитель".

Должны ли родители покупать тетради

Как рассказали на сайте Новой украинской школы, родители не должны ковать печатные тетради в школу.

В частности, для этого министерство образования и науки, создало новые программы, которые не требуют наличие каких-либо печатных тетрадей.

Поэтому, если родителям говорят их приобрести, то это исключительно инициатива учителя или директора школы.