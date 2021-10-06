Под Сумами школьника затравили за тетради: "мама не купила - значит, не любит"

В городе Глухове Сумской области в школе №3 одноклассники начали травить ученика. Все из-за того, что мама второклассника отказалась покупать печатные тетради для занятий.
Об этом мама мальчика Алиса Ковалева рассказала в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
По словам женщины, еще в прошлом году у нее был конфликт с преподавательницей сына Натальей Билевщук.
В частности, учительница на день святого Николая раздала детям подарки "от Николая", купленные родителями. Также она сыну женщину дала маленькую шоколадку, несмотря на то, что ему сладкого нельзя, и она это знала. Кроме того, она призвала учительницу во время занятий подарки детям не раздавать.
"Тогда учительница получила выговор за эти и другие дисциплинарные проступки и вроде, как мне казалось, поняла, что действовала неправильно", – заметила Алиса.
Однако, теперь конфликт возник из-за печатных тетрадей, которые мама мальчика отказалась покупать. Как рассказала мама, сначала сын говорил, что все работают на уроках в каких-то красивых тетрадях, а он ничего не делает.
Поэтому женщина была вынуждена поговорить с директором школы Эдуардом Маринченко.
Она рассказала, что это незаконно, и учительница дискриминирует ребенка по имущественному признаку и унижает из-за нарушения его образовательных прав. К тому же дети не должны заниматься по материалам, которые купили родители. Тогда директор ее заверил, что это больше не случится.
Однако, потом учительница подошла к вопросу с выдумкой и упорством. А именно начала вырывать из тетрадей цветные листья и раздавать детям, а вот сыну женщины она ксерила на ксероксе и давала черно-белую копию.
"Дети смеются с сына, говорят, что у них красивые листики, а у сына черно-белый, значит, мама его не любит, не купила ему хороший тетрадь", – отметила женщина.
Важно, что так начала делать и учительница английского языка. По словам мамы, учителя с ней обсуждать ситуацию не хотят.
"В прошлый раз, когда классный руководитель унижал моего сына с подарком, мне писали, что не нужно было "выносить сор из избы" и я должна была обращаться к директору Е. А. Маринченко. Сейчас я более чем 5 раз к нему обратилась по этому вопросу, в том числе письменно. Или он не имеет авторитета среди этих учителей, или не хочет решать эту проблему, но не меняется ничего", – не понимает Алиса Ковалева.
Также она добавила, что учителя и продолжают вырывать страницы из печатных тетрадей и под смех других детей в классе давать ее сыну черно-белые копии.
"Я вот и думаю, неужели ненависть лично ко мне сильнее у этих учителей, чем педагогическая этика? Ведь из таких вот вроде бы незначительных вещей и рождается буллинг в школе", – написала женщина.
В конце она рассказала, что учительницу Наталью Билевщук на прошлой неделе наградили званием "Народный учитель".
Как рассказали на сайте Новой украинской школы, родители не должны ковать печатные тетради в школу.
В частности, для этого министерство образования и науки, создало новые программы, которые не требуют наличие каких-либо печатных тетрадей.
Поэтому, если родителям говорят их приобрести, то это исключительно инициатива учителя или директора школы.
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