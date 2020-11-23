Под Сумами на пороге больницы умерла женщина: выяснились скандальные подробности

Под больницей умерла пожилая женщина (коллаж РБК-Украина)

Женщина не успела лечь в больницу и умерла под зданием

В Сумской области у входа в больницу скончалась женщина с подозрением на коронавирус. Известно, что женщина лечилась дома, под присмотром семейного врача. Трагедия произошла 18 ноября. Женщина пришла лечь в больницу, но просто не успела.

"Она только закричала, упала и умерла. Не стало моего близкого человека, я еще не могу осмыслить это", – рассказала "Обозревателю" кума женщины Ольга Бордакова.

По словам Ольги, ее кума болела 2 недели, в последние дни температура была 39 градусов, но на ПЦР-тест ее не отправляли. Говорили, мол, нет оснований.

"Потом ей вроде тест сделали, но в понедельник, когда она пришла, результаты потеряли", – рассказала Бордакова.

Знакомая погибшей женщины Светлана Шаповалова написала в соцсетях гневный пост.

"Это вопиющий беспрецедентный случай, в голове не укладывается. Знаю лично умершую женщину и хождение по мукам к горе-врачу. Больная умоляла о направлении на ПЦР-тест, и он действительно в понедельник был взят, но таинственно исчез. Сегодня, видя, что пациентка еле жива, сатурация упала, ей все же взяли тест на месте, прокапали, вручили направление на госпитализацию и... выпроводили. Никто не искал ей место в больнице ни ранее, ни в тот день. Почему ни в понедельник, ни сегодня ей не вызвала скорую семейный врач на госпитализацию, а вытолкала домой? Почему за две недели врач, закрывая один больничный и открывая второй, не задала себе вопрос, а может, бронхит уже должен был бы пройти?" – пишет Шаповалова.

Семейный врач женщины оправдывается, мол, женщина две недели лечилась от бронхита, а потом в больнице для нее просто не нашлось места.

"Это пациентка с хроническим бронхитом. Она лечилась у меня в марте и вот сейчас. До среды у нее состояние было стабильное, сатурация была 94%, это не такой уже низкий показатель. А вот в среду, 18 ноября она пришла ко мне с сатурацией 31%, тут она посидела, показатель поднялся до 50%. Конечно, я начала искать для нее место в больнице. Позвонила в скорую, но мне отказали! Я говорю, у пациентки сатурация 20, а мне отвечают, что и с показателем 30 они дома оставляют. Сказали, что везти некуда", - рассказала семейный врач.

Как мы ранее писали, под Сумами женщина с подозрением на COVID-19 умерла перед входом в больницу.