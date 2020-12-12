Под Сумами парень умирал от голода на глазах родителей "из-за прививки": вспыхнул скандал

Под Сумами 19-летний парень перестал есть и на протяжении трех месяцев медленно угасал на глазах своей матери и отчима, которые не подпускали к нему врачей. В итоге только после того, как сосед молодого человека забил тревогу, его принудительно госпитализировали.

Инцидент произошел в Мирополье, и теперь Сергей начал приходить в себя в областной больнице в отделении психиатрии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Он был в тяжелом состоянии. Кормили его через зонд. Сегодня уже попросил сам есть", - рассказала семейный врач Татьяна Тряпицина.

В то же время стало известно, что мать парня официально обратилась на правительственную линию и стала угрожать подать на медиков в суд за то, что насильно забрали сына в медучреждение. Женщина категорически не согласна с диагнозом, что это была элементарная кахексия - пищевое недоедание.

Отмечается, что Ольга постоянно старалась держать сына "возле себя" - в первый класс он пошел только в 8-летнем возрасте, а на выпускном классе она перевела Сергея на дистанционную учебу. Якобы парень комплексовал из-за своей худобы, хотя соседи рассказывают, что еще весной он выглядел как обычный подросток: занимался спортом, играл в шахматы.

Когда парня госпитализировали, он весил менее 40 кг (при росте 170 см). От истощения Сергей уже не двигался и не говорил.

По словам соседей семьи, они около полугода назад заметили, что парень стал худеть, а три месяца назад вообще перестал выходить из дома.

Мать Сергея всем называла разные причины: то он переборчивый в еде, то в интернете узнал о диете, у него рак горла, у него заворот кишок, такая патология, ему сделали прививку - в итоге сейчас такое состояние.

Видео: Под Сумами изможденного от голода парня насильно госпитализировали

Как объяснил отчим Сергея Алексей Анненков, парень попросту начал голодать, и в последнее время мог неделю вообще ничего не есть. А чтобы никто не винил родителей, написал расписку.

Также пенсионер рассказал, что у его жены даже справка есть о том, что парень начал худеть после прививки, и заверил, что сын сам решил лечиться диетой.

"Он мне не доверяет. Он медикам не доверяет. Говорит - что будет, то будет. Что мне оставалось делать? Говорит, мне медицину не надо. А что нужно? Говорит - ничего!" - объясняет отчим, почему сами не обратились за помощью и просто наблюдали, как парень гаснет просто на глазах.

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Ранее сообщалось, что в Кропивницком от коронавируса умерла 14-летняя девочка, и врачи винят во всем родителей.

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