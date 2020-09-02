Под Сумами "коп" угрожал пистолетом женщинам с ребенком из-за маски

Полицейский достал пистолет и направил на женщин с ребенком
В городе Путивль Сумской области полицейский достал пистолет и угрожал женщинам с ребенком из-за того, что за полтора часа до этого они заходили в магазин без масок.
Туристки направлялись в палаточный городок, но по дроге решили зайти в магазин. При этом на них не было масок, и продавщица сделала им замечание. После этого они вернулись к машине и зашли в магазин уже в масках. На месте также были сотрудники полиции, которые провели с ними беседу. Об этом сообщает общественная организация "Стоп коррупции" в Facebook.
Через полтора часа эти же полицейские поймали женщин на улице и начали требовать, чтобы они подписали протокол об административном правонарушении, которое предусматривает штраф в размере 17 тысяч гривен.
Женщин попросили пройти в отделение полиции. После этого они сели в машину, чтобы забрать паспорта, но решили уехать. Полицейские начали бросаться на авто, и один из них достал пистолет.
Под дулом пистолета женщин заставили выйти из машины, в которой также находился ребенок. На женщин был составлен админпротокол.
В сети большинство людей стали на сторону женщин, и говорят, что за такое "копа" необходимо отправить на проверку к психиатру. Но некоторые говорят, что данное видео вырвано из контекста и не все видно, что там происходило на самом деле.
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