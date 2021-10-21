Под Сумами на кладбище для животных нашли останки человека: лежали прямо на могиле

"Нашли человеческие кости в Ахтырке на кладбище для животных, за объездной дорогой. Вот полностью кости человека: череп, челюсть, ребра. Полностью человек... На собачьей могиле", - рассказала женщина на видео.
Человеческие останки лежали у могил животных. В комментариях украинцы отреагировали на увиденное и высказали свои предположения об ужасной находке.
Кошмар.Так сообщите куда следует. Это явно криминал.
Капець. Ну ці останки, м'яко кажучи не "першої свіжості", це однозначно. Тільки чому вони зверху? Дощами вимило? Так дощів таких не було. В любому випадку, людину повинні були шукати, якщо це не захоронення в ВОВ?
Це дійсно можуть бути останки солдата з Другої світової війни. Хотілось би звернутись до тих, хто натрапляє на такі останки: будь ласка,не розкопуйте їх далі самі, адже при них може бути капсула,в якій зберігаються особисті дані бійця, яку не можна відкривати, адже пошкодиться папір і неможливо буде ідентифікувати бійця.
Это кладбище честно говоря очень не к месту. Началось с хомячка, а закончится неизвестно чем. Ведь там рядом в войну оборона была и у людей это места почета, а у нас заняли пол леса могилами животных. Кладбище для животных есть за Юрьевским кладбищем уже давно. Этого мало было? А там постояно шашлыки, гулянья с детьми разве это то место для захоронений пусть даже и животных.