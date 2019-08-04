В Сумах вандалы жестоко надругались над могилами бойцов АТО (фото, видео)

В Сумах осквернили могилы погибших бойцов, которые защищали Украину
В Сумах на центральном кладбище нелюди осквернили могилы воинов АТО. На могиле Александра Глуходида вандалы сломали деревянный крест, а могилу другого бойца Онищенко забрызгали розовой краской. Об этом сообщила активистка Валентина Андрияшева на своей странице в Facebook.
Она выложила фотографии, на которых видно все то, что сделали неизвестные на Алее славы. Она отметила, что приезжала полиция, и правоохранители уже ищут вандалов. При этом на месте инцидента находится шесть камер наблюдения.
В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (фото: facebook.com/valentina.andriyasheva)
В свою очередь в полиции Сумской области сообщили, что по факту надругательства над могилами погибших в зоне АТО воинов полиция открыла уголовное производство.
В Сумах нелюди осквернили могилы воинов АТО (видео: facebook.com/uasumytv)
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Скриншоты с Facebook
Напомним, что под Киевом на Ирпенском кладбище вандалы сожгли могилы бойцов АТО.
Ранее сообщалось о том, что в городе Павлоград Днепропетровской области вандалы осквернили могилы бойцов АТО.