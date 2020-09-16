В Сумах на ученика во время урока упала оконная рама: у ребенка жуткие раны

В Сумах школьник младших классов пострадал из-за оконной рамы, которая упала на него прямо во время урока. Ребенок получил жуткие рваные раны и чуть не лишился жизни.

О происшествии сообщила мама пострадавшего школьника Полина Риман на своей странице в Facebook. Женщина опубликовала фотографии и сообщила, что рама рухнула на ее сына прямо во время урока физкультуры.

"Обычный урок физкультуры в сумской общеобразовательной школе. Как уберечь своих детей от резаных ран, падающих на головы окон, отправляя ежедневно ребенка в школу?" – возмущается мама школьника.

Известно, что инцидент произошел в учебном заведении "Барвинок", где находятся младшие классы общеобразовательной школы №4. На уроке физкультуры на ребенка упала старая и тяжелая оконная рама с металлическими решетками. Мальчик чудом остался цел, но получил рваные раны на шее и затылке. В комментариях отмечают, что пострадало двое детей.

На фото видно, что окна учебного заведения, а также оконные рамы находятся в плачевном состоянии и несут опасность для детей. Родители школьников готовят коллективное обращение к руководству школы и управлению образования из-за инцидента.

В Сумах на школьника упала старая оконная рама

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