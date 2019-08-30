В Сумах отец убил собственного сына и заявил о его исчезновении: все детали

В Сумах произошла очередная трагедия, связанная с семейным конфликтом, который перерос в убийство. 62-летний сумчанин убил и закопал своего собственного сына, а полиции заявил о его исчезновении. Об этом сообщает пресс-служба полиции Сумской области.

Якобы исчезнувшего парня искали около 200 сотрудников полиции, они прочесывали территорию, проводили другие следственно-оперативные мероприятия, но в это же время дальше продолжали работать с отцом парня

В очередной разговор с копами мужчина сознался в убийстве сына и рассказал, как все было. 27 августа между мужчинами произошла ссора, оба были под воздействием алкоголя. Отец обвинил сына в краже денег и спиртного и выстрелил в молодого человека из обреза охотничьего ружья, которое незаконно хранил в гараже. Парень от пули скончался на месте.

Фото: Тело парня нашли закопанным в частном кооперативе (пресс-служба полиции)

Пенсионер испугался и решил скрыть преступление. Он положил тело сына в резиновую лодку и вывез его, а ружье бросил в водоем, чтобы "замести следы". Тело несчастного парня обнаружили в одном из дачных кооперативов, на которій и указал его отец при допросе.

Сейчас действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Прокурор и следователь направили в суд ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. За содеянное ему "светит" до 15 лет за решеткой.

Как мы сообщали, в Киеве в ночь на среду, 28 августа, на Кольцевой дороге произошло ужасное убийство. 22-летнему парню перерезали горло и выбросили из авто.

Ранее мы писали, что в Днепре толпа подростков совершил жесткий самосуд над мужчиной, которого подозревают в нападении и попытке изнасилования 15-летней девочки.