В Сумах "копы" мучили мужчину с инвалидностью на глазах у людей (фото)

Под Сумами патрульные применили силу при безосновательном задержании мужчины с инвалидностью на глазах у очевидцев. В результате инцидента потерпевший получил телесные повреждения легкой и средней степени тяжести, а в отношении самих "копов" начато расследование.

Правоохранителям сообщили о подозрении в превышении служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, применением спецсредств и "мучительными и оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями" (ч.2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, двое сотрудников патрульной полиции подошли к мужчине, который находился во внутреннем дворике одного из домов, и требовали предъявить документы. Мужчина предоставить их отказался, но указал, что закон не нарушает, и является инвалидом II группы.

"Это подтвердили присутствующие на месте происшествия другие лица, а также отметили, что руководитель предприятия, где работает мужчина, с его документами уже направляется к ним", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Однако "копы" все равно силой задержали мужчину, наступая при этом коленом ему на шею и голову. Затем правоохранители надели несчастному на руки и ногу наручники и понесли к служебному авто, держа за наручники, чем причинили ему боль.

В Сумах патрульные применили силу к мужчине с инвалидностью, которого задержали без причин (фото: gp.gov.ua/userfiles)

Согласно заключению судмедэкспертизы, у пострадавшего от таких пыток остались многочисленные ссадины головы, руки и ноги, синяки, а также перелом пальца правой кисти.

Как подтвердил позже Ковпаковский райсуд в Сумах, требование полицейских о предъявлении потерпевшим документов для проверки не связана с нарушением им общественного порядка или другими неправомерными действиями. Также было установлено, что никакого злостного неповиновения и активного сопротивления со стороны потерпевшего не было, а посему и состава административного правонарушения в его действиях нет. Таким образом, никаких оснований для задержания у патрульных не было.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ГБР в Полтаве.

В Сумах патрульные брутально задержали мужчину с инвалидностью без всяких оснований (фото: gp.gov.ua/userfiles)