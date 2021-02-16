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В Сумах из-за двух врачей умерла женщина: боялись, что у нее коронавирус

Новина українською → Сумы, Вторник 16 февраля 2021 12:36
В Сумах из-за двух врачей умерла женщина: боялись, что у нее коронавирус В Сумах из-за врачей умерла женщина (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Сумах объявили подозрение двум врачам, которые вовремя не госпитализировали 78-летнюю женщину, что привело к ее смерти. Медики подозревали у пациентки COVID-19, хотя у нее был отрицательный тест.

Об этом рассказали в сюжете ТСН.

Трагедия произошла еще в апреле 2020 года. Женщину с затрудненным дыханием, температурой и высоким уровнем сахара в крови скорая помощь более трех часов возила по городу.

В инфекционной больнице ей отказали, потому что экспресс-тест на коронавирус был отрицательный.

В следующих двух больницах ей тоже отказали в госпитализации, потому что подозревали, что пациентку недообследовали, и у нее все же коронавирус.

И только когда врач скорой вызвал полицию - женщину положили в медучреждение, но было слишком поздно.

Следствие по этому делу длилось десять месяцев. В результате выяснилось, что женщина умерла от осложнений сахарного диабета. Если бы не терапевт и анестезиолог областных больниц - пациентка могла бы жить.

"Эксперты убеждены, что жизнь женщины удалось бы спасти, если бы врачи областной больницы оказали квалифицированную медицинскую помощь. Поэтому, двум врачам Сумской областной больницы прокуратура сообщила о подозрении в ненадлежащем исполнении своих профессиональных обязанностей", — рассказала пресс-секретарь Сумской областной прокуратуры Наталья Науменко.

В Сумах умерла 78-летняя женщина из-за халатности врачей

Как мы ранее писали, под Житомиром медики не смогли добраться к больной девушке, в больницу ее везли на телеге.

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