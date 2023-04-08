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У Сумах 10-річна дівчинка винесла з пожежі трьох дітей: деталі шокуючої історії

У Сумах дитина врятувала рідних з пожежі (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Сумах в будинку виникла пожежа. У той момент у приміщенні було четверо дітей, які залишилися без нагляду дорослих.

Про це повідомили на сторінці ДСНС у Telegram.

Деталі інциденту

Інцидент трапився вранці 7 квітня, коли більшість дітей ще спали. Про загоряння старшій сестричці розповів 5-річний братчик Давид.

Будинок розміщений на вулиці Пантелеймона Куліша, тоді у ньому не було жодної дорослої людини.

Найстарша 10-річна Нікіта намагалась загасити вогонь, проте їй не вдалось. Після цього вона почала рятувати своїх братиків та сестричок.

"Мені потім ще голова почала крутитись. Давид був вже на вулиці. Я намочила собі рукав і швидко почала на одній руці виносити Богданочку, а потім Сашеньку", - йдеться у повідомленні.

Молодшим братикам та сестричкам дівчини 1, 4 та 5 років. Коли крики дітей почули сусіди, то прибігли на допомогу, забрали їх у свій дім та викликали рятувальників.

Що сказала дитина

Коли 10-річна дівчинка розповідала пожежникам, як рятувала дітей, то розплакалась, що в будинку все згоріло.

"В будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я швидко поширювалось по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум'ю охопити весь будинок", - розповіли пожежники.

Рятувальники закликали батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може бути небезпечно.

Раніше ми повідомляли, під Ужгородом дитина врятувалася з палаючого будинку, поки батьки були закордоном.

Також ми писали, що у Києві малолітня дитина під час пожежі врятувала батьків.

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