У Сумах 10-річна дівчинка винесла з пожежі трьох дітей: деталі шокуючої історії

Деталі інциденту

Інцидент трапився вранці 7 квітня, коли більшість дітей ще спали. Про загоряння старшій сестричці розповів 5-річний братчик Давид.

Будинок розміщений на вулиці Пантелеймона Куліша, тоді у ньому не було жодної дорослої людини.

Найстарша 10-річна Нікіта намагалась загасити вогонь, проте їй не вдалось. Після цього вона почала рятувати своїх братиків та сестричок.

"Мені потім ще голова почала крутитись. Давид був вже на вулиці. Я намочила собі рукав і швидко почала на одній руці виносити Богданочку, а потім Сашеньку", - йдеться у повідомленні.

Молодшим братикам та сестричкам дівчини 1, 4 та 5 років. Коли крики дітей почули сусіди, то прибігли на допомогу, забрали їх у свій дім та викликали рятувальників.

Що сказала дитина

Коли 10-річна дівчинка розповідала пожежникам, як рятувала дітей, то розплакалась, що в будинку все згоріло.

"В будинку горіли меблі, побутова техніка, а вогонь перекинувся на покрівлю та перекриття. Полум'я швидко поширювалось по горючих конструкціях, проте співробітникам ДСНС вдалось ліквідувати дану пожежу і не дозволити полум'ю охопити весь будинок", - розповіли пожежники.

Рятувальники закликали батьків не залишати дітей без нагляду, адже це може бути небезпечно.