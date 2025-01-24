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Сухість у роті може бути симптомом серйозної хвороби: про що мова

Фото: Про яку хворобу може сигналізувати сухість у роті (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Експерти стверджують, якщо ви відчуваєте сухість у роті, це може бути симптомом маловідомої проблеми. Така хвороба вимагає негайного звернення до лікаря.

Про яку хворобу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.

Сухість у роті - яка може бути проблема?

Повідомляється, що у вас може бути параліч Белла, якщо ви відчуваєте постійну сухість у роті. Це найпоширеніша причина лицьового паралічу, але існує багато інших типів лицьового паралічу.

Цей тип виникає, коли є "тимчасова слабкість або відсутність рухів, яка зазвичай вражає одну сторону обличчя".

Хоча це лікується, люди, які хворіють на це, можуть пройти лікування стероїдами. І більшість людей одужують протягом 6 місяців, але є важливе 72-годинне вікно, про яке ви повинні знати.

Які симптоми паралічу Белла?

  • Швидка поява слабкості до повного паралічу на одній стороні вашого обличчя - від годин до днів.
  • Опущене обличчя і труднощі з виразом обличчя, наприклад, закрити очі або посміхнутися.
  • Біль навколо щелепи або в або за вухом на ураженій стороні.
  • Підвищена чутливість до звуку на ураженій стороні.
  • Головний біль.
  • Втрата смаку.
  • Зміни кількості слизу і слини, які ви виділяєте.
  • У рідкісних випадках параліч Белла може вразити нерви по обидва боки вашого обличчя.

Причини паралічу Белла 

Хоча точна причина виникнення паралічу Белла не ясна, вона часто пов’язана з вірусною інфекцією. Віруси, які були пов’язані з паралічем Белла, включають віруси, які викликають:

  • Герпес на губах і генітальний герпес (простий герпес).
  • Вітряна віспа та оперізувальний лишай (оперізуючий герпес).
  • Інфекційний мононуклеоз (Епштейн-Барр).
  • Цитомегаловірусні інфекції.
  • Захворювання органів дихання (аденовірус).
  • Краснуха.
  • Епідемічний паротит (вірус паротиту).
  • Грип (грип В).
  • Ящур (вірус Коксакі).

 

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