Сухість у роті може бути симптомом серйозної хвороби: про що мова

Експерти стверджують, якщо ви відчуваєте сухість у роті, це може бути симптомом маловідомої проблеми. Така хвороба вимагає негайного звернення до лікаря.
Про яку хворобу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Повідомляється, що у вас може бути параліч Белла, якщо ви відчуваєте постійну сухість у роті. Це найпоширеніша причина лицьового паралічу, але існує багато інших типів лицьового паралічу.
Цей тип виникає, коли є "тимчасова слабкість або відсутність рухів, яка зазвичай вражає одну сторону обличчя".
Хоча це лікується, люди, які хворіють на це, можуть пройти лікування стероїдами. І більшість людей одужують протягом 6 місяців, але є важливе 72-годинне вікно, про яке ви повинні знати.
Хоча точна причина виникнення паралічу Белла не ясна, вона часто пов’язана з вірусною інфекцією. Віруси, які були пов’язані з паралічем Белла, включають віруси, які викликають:
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