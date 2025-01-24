Сухість у роті може бути симптомом серйозної хвороби: про що мова
Експерти стверджують, якщо ви відчуваєте сухість у роті, це може бути симптомом маловідомої проблеми. Така хвороба вимагає негайного звернення до лікаря.
Про яку хворобу йдеться, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror.
Сухість у роті - яка може бути проблема?
Повідомляється, що у вас може бути параліч Белла, якщо ви відчуваєте постійну сухість у роті. Це найпоширеніша причина лицьового паралічу, але існує багато інших типів лицьового паралічу.
Цей тип виникає, коли є "тимчасова слабкість або відсутність рухів, яка зазвичай вражає одну сторону обличчя".
Хоча це лікується, люди, які хворіють на це, можуть пройти лікування стероїдами. І більшість людей одужують протягом 6 місяців, але є важливе 72-годинне вікно, про яке ви повинні знати.
Які симптоми паралічу Белла?
- Швидка поява слабкості до повного паралічу на одній стороні вашого обличчя - від годин до днів.
- Опущене обличчя і труднощі з виразом обличчя, наприклад, закрити очі або посміхнутися.
- Біль навколо щелепи або в або за вухом на ураженій стороні.
- Підвищена чутливість до звуку на ураженій стороні.
- Головний біль.
- Втрата смаку.
- Зміни кількості слизу і слини, які ви виділяєте.
- У рідкісних випадках параліч Белла може вразити нерви по обидва боки вашого обличчя.
Причини паралічу Белла
Хоча точна причина виникнення паралічу Белла не ясна, вона часто пов’язана з вірусною інфекцією. Віруси, які були пов’язані з паралічем Белла, включають віруси, які викликають:
- Герпес на губах і генітальний герпес (простий герпес).
- Вітряна віспа та оперізувальний лишай (оперізуючий герпес).
- Інфекційний мононуклеоз (Епштейн-Барр).
- Цитомегаловірусні інфекції.
- Захворювання органів дихання (аденовірус).
- Краснуха.
- Епідемічний паротит (вірус паротиту).
- Грип (грип В).
- Ящур (вірус Коксакі).
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