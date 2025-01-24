Сухість у роті може бути симптомом серйозної хвороби: про що мова

Експерти стверджують, якщо ви відчуваєте сухість у роті, це може бути симптомом маловідомої проблеми. Така хвороба вимагає негайного звернення до лікаря.

Сухість у роті - яка може бути проблема?

Повідомляється, що у вас може бути параліч Белла, якщо ви відчуваєте постійну сухість у роті. Це найпоширеніша причина лицьового паралічу, але існує багато інших типів лицьового паралічу.

Цей тип виникає, коли є "тимчасова слабкість або відсутність рухів, яка зазвичай вражає одну сторону обличчя".

Хоча це лікується, люди, які хворіють на це, можуть пройти лікування стероїдами. І більшість людей одужують протягом 6 місяців, але є важливе 72-годинне вікно, про яке ви повинні знати.

Які симптоми паралічу Белла?

Швидка поява слабкості до повного паралічу на одній стороні вашого обличчя - від годин до днів.

Опущене обличчя і труднощі з виразом обличчя, наприклад, закрити очі або посміхнутися.

Біль навколо щелепи або в або за вухом на ураженій стороні.

Підвищена чутливість до звуку на ураженій стороні.

Головний біль.

Втрата смаку.

Зміни кількості слизу і слини, які ви виділяєте.

У рідкісних випадках параліч Белла може вразити нерви по обидва боки вашого обличчя.

Причини паралічу Белла

Хоча точна причина виникнення паралічу Белла не ясна, вона часто пов’язана з вірусною інфекцією. Віруси, які були пов’язані з паралічем Белла, включають віруси, які викликають: