Сухість у роті може бути "сигналом" цих важких захворювань

Сухість у роті може здатися незначною проблемою, але інколи це може бути попереджувальною ознакою чогось більш серйозного. Такий симптом може бути пов’язаний з такими небезпечними для життя захворюваннями, як діабет та навіть інсульт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Сухість у роті може бути "червоним прапором" для виявлення:
Покращити відтік слини можуть допомогти наступні кроки:
Раніше ми повідомляли про 4 продукти, які здатні зменшити біль при менструації.
Також ми писали, чому після 30 років різко підвищується тиск.