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Сухість у роті може бути "сигналом" цих важких захворювань

Лікар розповів, чому виникає сухість у роті (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Сухість у роті може здатися незначною проблемою, але інколи це може бути попереджувальною ознакою чогось більш серйозного. Такий симптом може бути пов’язаний з такими небезпечними для життя захворюваннями, як діабет та навіть інсульт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.

Що варто знати

Сухість у роті може бути "червоним прапором" для виявлення:

Що можна зробити, щоб усунути сухість у роті 

Покращити відтік слини можуть допомогти наступні кроки:

  • споживайте цукерки без цукру або жуйте жувальну гумку без цукру, особливо з ксилітом 
  • намагайтеся уникати кислих продуктів таких як лимон
  • пийте багато води, щоб зберегти рот вологим. Носіть воду з собою, щоб пити протягом дня 
  • не варто полоскати рот рідиною, яка містить спирт або перекис 
  • дихайте носом, а не ротом, наскільки це можливо 
  • якщо повітря у кімнаті сухе, використовуйте зволожувач для повітря, особливо вночі
  • намагайтеся їсти більше рідкої їжі, зокрема супи 
  • уникайте солоної їжі та сухих продуктів 
  • не зловживайте алкогольними напоями та кавою
  • не куріть, адже тютюн також викликає сухість у роті
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