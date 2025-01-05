Сухість у роті може бути "сигналом" цих важких захворювань

Сухість у роті може здатися незначною проблемою, але інколи це може бути попереджувальною ознакою чогось більш серйозного. Такий симптом може бути пов’язаний з такими небезпечними для життя захворюваннями, як діабет та навіть інсульт.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Що варто знати

Доктор Азад Ейрумлу розповів, що сухість у роті може бути ознакою того, що в організмі щось не так. Це може проявлятися такими відчуттями липкості в роті, сухість або біллю у горлі, труднощами з жуванням або ковтанням та навіть неприємним запахом з рота.

Певні захворювання, такі як інсульт, діабет або хвороба Альцгеймера можуть проявлятися таким чином.

Сухість у роті може бути "червоним прапором" для виявлення:

цукрового діабету

інсульту

ВІЛ

хвороби Альцгеймера

Стан, коли наші залози не виробляють достатньо слини, щоб підтримувати рот вологим, відомий як ксеростомія. Слина відіграє ключову роль у здоров’ї ротової порожнини, оскільки допомагає нейтралізувати кислоти, які виробляють бактерії, а також змивати частинки їжі.

Також слина важлива для запобігання карієсу та містить важливі ферменти, які допомагають процесу травлення, гарантуючи, що організм отримує необхідні вітаміни та поживні речовини.

Тому варто двічі на день чистити зуби протягом двох хвилин зубними пастами, що містять фтор, а також регулярно користуватися зубною ниткою та ополіскувачем для рота.

Що можна зробити, щоб усунути сухість у роті

Покращити відтік слини можуть допомогти наступні кроки: