Сухая кожа может указать на опасное заболевание, - медики

Почему сохнет кожа

По словам экспертов, кожа реагирует на те или иные раздражители и нередко выдает в частности сбои в работе тех или иных органов. Когда почки здоровы, они эффективно выводят из тела лишнюю жидкость и отходы жизнедеятельности.

Также таким образом, организму проще вырабатывать эритроциты, повышается прочность костей, а кровь поступает достаточно минералов. Если кожа становится сухой и зуд, это может говорить в пользу того, что почкам не удается сохранять нормальный баланс питательных веществ.

Специалисты Fresenius Kidney Care сообщили, что если орган не фильтрует кровь в привычном режиме, там происходит накопление токсинов. В таком случае кожа может менять цвет, становиться серой, желтой или бледной.

Кроме того, при болезнях почек также возможен отек, который затрагивает конечности и лицо. Обусловлено это чрезмерным скоплением жидкости. Насторожиться следует, когда у человека постоянно опухают глаза. У людей с терминальной стадией поражения почек нередким явлением являются сыпь и волдыри на теле.

К тому же под кожей образуются отложения кальция. Чаще всего это актуально для локтевых, коленных, а также пальцевых суставов.

Если при интенсивном увлажнении различными средствами и правильном питании кожа продолжает трескаться от сухости, следует обратиться к дерматологу - специалисту в разделе медицины о строении и функционировании кожи, волос, ногтей и слизистых оболочек. Он назначит анализы и поможет определить причину сухой кожи и поможет вылечить возможные заболевания.