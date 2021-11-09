Суд оштрафовал 16-летнего виновника ДТП в Харькове за езду без прав и превышение скорости

Еще до трагичного ДТП Николай попался на нарушении правил дорожного движения. В тот день он был за рулем Dodge без прав. Кроме того, его остановили сотрудники полиции за превышение скорости.

В итоге на нарушителя составили два административных протокола.

Сегодня, 9 ноября, Николая Харьковского в суде приговорили к штрафу в 340 гривен за превышение скорости, а за управление машиной без прав ему придется заплатить еще 3400 гривен, а также судебный сбор в размере 450 гривен.

Отметим, что на самом заседании Николая, как и его адвоката не было. Решение может быть оспорено в апелляции.

При этом продолжается следствие по делу о ДТП, в котором погиб мужчина и пострадали трое пассажиров Infinity, за рулем которого был Николай.