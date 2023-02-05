Суд у Львові дав умовне курсанту, який за тисячу гривень облив фарбою пам'ятник Бандері

У матеріалах справи йдеться, що обвинувачений, який у 2018 році уклав контракт про проходження військової служби та був курсантом академії - навчання проходив за спеціальністю "Військове управління (сухопутні війська)" - наприкінці січня 2021 року отримав пропозицію разом зі своїм знайомим за гроші облити червоною фарбою пам'ятник Бандері у Львові на вулиці Митролита Ангеловича, 34

Обвинувачений погодився та отримав кошти, половину суми віддавши співвиконавцю, який купив фарбу.

Молоді люди в ніч проти 5 лютого 2021-го підбігли до монумента та кинули в нього пляшки з фарбою. Внаслідок цього на пам'ятнику утворилися плями розміром близько 50х50 сантиметрів.

У Львові зловмисники облили фарбою пам'ятник Бандері (фото: facebook.com/andriy.sadovyi)

"Таким чином (фігурант) вчинив осквернення пам'ятника, спорудженого в пам'ять особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, борця за незалежність України у ХХ столітті, учасника партизанського руху, підпільника, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, з хуліганських мотивів, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 297 КК України", - йдеться у публікації.

Підсудний свою провину визнав повністю та пояснив усі обставини скоєння злочину.

11 січня 2023 року між прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Західного регіону та підсудним було укладено угоду про визнання винності. Матеріали за його спільником та замовником виділені в окремі виробництва.

Нині обвинувачений є членом Добровольчого формування територіальної громади "35 окремого добровольчого загону самооборони Березняки", учасником бойових дій, має міцні родинні зв'язки, активно сприяв розкриттю злочину, а також відшкодував завдану матеріальну шкоду. Таким чином у суді дійшли згоди щодо можливості виправлення обвинуваченого без ізоляції від суспільства.

У результаті молодому чоловіку суд призначив 4 роки позбавлення волі умовно зі звільненням від відбування покарання із випробуванням на 1 рік.