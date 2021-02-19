Суд во Львове отпустил виновника смертельного ДТП с 3-летней девочкой

Трагическая авария произошла 9 января на улице Пасечной. Согласно информации в материалах дела, водитель микроавтобуса Volkswagen Transporter Богдан Завадский выехал на полосу для общественного транспорта, двигаясь с превышением скорости. Он врезался в автомобиль Volkswagen Passat, который в этот момент поворачивал на улицу Медовой Пещеры. В результате столкновения травмы различной степени тяжести получили трое пассажиров легковушки, а 3-летняя девочка погибла на месте.

Полицейские установили, что ребенка перевозили без специального автокресла. По словам очевидцев, девочка сидела на коленях мамы.

Во время судебного заседания Завадский объяснил, что выехал на полосу общественного движения, что и привело к трагедии, потому что очень спешил "отвезти срочно документы на фирму и не успевал".

22-летний водитель также заявил, что выкупил поврежденную в аварии легковушку, и компенсировал моральную компенсацию пострадавшим.

Адвокат пострадавших попросил суд не лишать Завадского свободы, учитывая его юный возраст и то, что подзащитный возместил моральный ущерб.

Сами же пострадавшие в ДТП также подали в суд заявления, где указали, что не имеют к мужчине никаких претензий.

В итоге суд не нашел никаких отягчающих обстоятельств в этом деле, а также принял во внимание чистосердечное раскаяние Завадского и тот, факт, что он является студентом и должен завершить обучение.

Судья Назарий Нора освободил Богдана Завадского от наказания, установив ему 3 года испытательного срока (если за этот период времени он совершит уголовное преступление, то получит уже срок реальный).

Видео: Трагическая авария во Львове на улице Пасечной 9 января забрала жизнь 3-летнего ребенка