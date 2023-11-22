Субпродукти дуже корисні, але несуть три великі загрози здоров'ю. Дієтолог застеріг українців

Субпродукти мають репутацію корисної їжі, яку варто вводити у щоденний раціон. Вони багаті поживними речовинами, вітамінами та ще й коштують дешевше за м'ясо. Втім, як виявляється, субпродукти можуть і нашкодити здоров'ю.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Олега Швеця у Facebook.
"Субпродукти є традиційно їстівними органами тварин. Серед них - печінка, серце, мізки та кишки. Звісно, що найбільша кількість м’ясних страв готується з м’язового м’яса худоби. Однак у багатьох країнах готують популярні страви з органів тварин", - каже дієтолог.
Деякі страви навіть вважають візитівками національної кухні, як качина печінка у Франції, яловичий язик у Латинській Америці чи свиняча печінка в Німеччині. В азійській кухні також часто використовують органи тварин, зокрема нирки, шлунки та кишки.
Цікаво, що під час Другої світової війни споживання субпродуктів в Америці значно зросло. Причиною цього стало те, що частина м’язового м’яса країни йшла на харчування військових.
115 г сирої яловичої печінки містить 153 калорії, 23 г білка, 4 г жирів та 4 г вуглеводів. 115 г сирого яловичого серця містить 127 калорій, 20 г білка, 4 г жирів та не містить вуглеводів.
"Субпродукти багаті поживними речовинами. За винятком кишок і мізків, більшість м’ясних органів є хорошим джерелом вітамінів і мінералів, у тому числі багатьох вітамінів групи В, заліза та цинку", - говорить дієтолог.
Він пояснює, чим саме для організму корисні субпродукти.
У печінці присутній тіамін, або вітамін В1. Дослідження показали, що він допомагає запобігти факторам ризику хвороби Альцгеймера, включаючи втрату пам’яті та утворення бляшок з бета-амілоїду.
Органи тварин, особливо печінка і нирки, містять залізо. У багатьох людей спостерігається дефіцит цього мікроелементу, симптомами є втома та брак енергії. Вживання субпродуктів (особливо печінки) підвищує рівень заліза в крові та відповідно енергії.
Рибофлавін, або вітамін В2, є в м’ясних органах, особливо в нирках і печінці. Ця речовина допомагає знизити ризик раку легенів і колоректального раку. Доведено, що дефіцит рибофлавіну підвищує ймовірність раку стравоходу.
"Чимало субпродуктів, зокрема печінка, нирки та серце, містять багато цинку. Цей мінерал необхідний для правильної роботи імунної системи. Люди з дефіцитом цинку більш сприйнятливі до інфекції. Крім того, значна кількість біодоступного заліза також сприяє кращому імунному захисту", - пояснює лікар.
Разом із великою користю для організму, регулярне споживання субпродуктів може й мати негативні наслідки для здоров'я. А саме:
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