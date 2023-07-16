Стюардеса назвала небезпечний предмет, який краще не брати із собою у літак

За словами однієї з бортпровідниць, вейпи та електронні сигарети є одними з найнебезпечніших предметів, які беруть пасажири до салону літака.

Річ у тому, що електронні сигарети складаються з літій-іонних акумуляторів і можуть спалахнути під час польоту. Наявність хоч одного такого предмета різко збільшує ризик пожежі на борту і поставить під загрозу життя всіх пасажирів.

"Навіть якщо загоряння не буде, через велику кількість диму пасажири можуть подумати, що почалася пожежа. І хто їх звинувачуватиме в цьому? У мене бували рейси, коли пасажири бачили дим чи пару в салоні, і вони терміново викликали нас. Бували випадки, коли люди панікували та дуже голосно кричали "Пожежа" у салоні, коли виявлялося, що хтось намагається непомітно вейпить і явно зазнав невдачі", - описала свій досвід одна зі стюардес.

Вона додала, що весь екіпаж опиняється у вкрай незручному становищі через те, що доводиться заспокоювати весь салон пасажирів - "салон, повний людей, які панікують. І це зовсім не весело".

Датчики диму встановлені на борту у великій кількості місць, і навіть там, де пасажири цього не чекають. І іноді, за словами екіпажу, вони можуть спрацювати навіть на розпорошення лаку для волосся.

"Коли це станеться, кабіна екіпажу отримає всі інструкції під час пожежі та проведе контрольну перевірку, яка краде час та енергію екіпажу, та відволікає від навігації", - наголосила бортпровідниця.

Крім усього іншого, намагатися "диміти" в літаку - просто безвідповідально та неповажно стосовно оточуючих. Електронні сигарети мають сильний запах, який може бути неприємним для всіх, окрім курця.

"Це так само некультурно, як голосно слухати музику або вживати жахливо смердючу їжу", - наголосила співробітниця авіакомпанії.

Вона додала, що покарання за куріння вейпу або електронної сигарети на борту літака буде таким самим, як за звичайне куріння сигарет - від великого штрафу до арешту. Якщо порушнику пощастить, то він просто опиниться в чорному списку цієї авіакомпанії й більше ніколи не зможе скористатися її послугами.