Студенты НАУ снова показали жуткие фото из общежития после обвинений во вранье

"Хотим рассказать Вам о несправедливости относительно студентов НАУ, которые проживают в общежитии номер 11. Недавно сеть пестрила фотографиями и, разумеется, журналисты решили узнать все из истоков. То есть в общежитии. В здание их не пустили, как мы потом узнали из репортажа 19 августа на 1+1", - пишут ученики вуза.

Также студенты говорят, что их публично обвинили во вранье на всю страну. Глава студрады сказал, что блоки отремонтированы и такие только в 10% случаев. А недовольные - это студенты, которые просто плохо учатся или недовольны переселением.

"Мы хотим огласки этой ситуации. Студенты перефоткали свои блоки и даже добавили листок с датой, так как прозвучали фразы "фото старые", - рассказали студенты и добавили, что "во внутреннем чате" общежития недовольных просто удалили.

Смотрите сами на фото ниже, как живут студенты университета, занимающего шестое место среди лучших вузов Украины.

Фото: группа студентов НАУ

Для справки:

Общежитие №11 находится в студенческом городке НАУ на улице Нежинская, 29-Д. В здании 9 этажей, оно имеет "блочную" систему. Количество комнат - 256, они разные по квадратуре и рассчитаны на два, три, четыре человека.

Всего в общежитии может проживать 640 человек. На данный момент сайт университета сообщает, что свободных мест для студентов нет.