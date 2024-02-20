Студенти-журналісти з КНУ вимагають звільнити викладача через сексизм і проросійські позиції: подробиці

Що відомо про Микиту Василенка

Василенко Микита Кімович - доктор філологічних наук, кандидат філософських наук, професор, видавець і романіст. Він народився 19 липня 1956 року в місті Суми.

У 1978 році майбутній викладач закінчив філологічний факультет КНУ, а в 2007 році - докторантуру Інституту журналістики КНУ.

Працює в Київському національному університеті з 1984 року. У Навчально-науковому інституті журналістики (ННІЖ) КНУ професор належить до кафедри періодичної преси.

Спеціалізується на вивченні та викладанні жанрів у пресі (інформаційна та аналітичні групи), розвитку репортажу в українській та зарубіжній періодиці. Вважається фахівцем з професійної етики та журналістського розслідування.

Цікавим є також той факт, що Василенко - батько Соні Кошкіної (Ксенії Микитівни Василенко) - української журналістки та шеф-редактора інтернет-видання LB.ua.

Професор і викладач Василенко Микита Кімович (фото: facebook.com/nikita.kimovish)

Місії кафедри, на якій працює Василенко

Згідно з інформацією на сайті освітньої установи, основні місії кафедри періодичної преси Інституту журналістики:

пропагувати традиції й нові знання про журналістику (як традиційну, так і інтернет-журналістику) через освіту й науку, професійну діяльність і творчість

вчити студентів специфіці друкованих та електронних періодичних видань, їх структурі, виробництву та жанрів

вчити студентів фахової майстерності на кращих зразках як вітчизняних, так і зарубіжних медій, вміло володіти словом та жанровим розмаїттям

поширювати серед студентів знання щодо правового регулювання сучасних медій, міжнародних стандартів журналістської діяльності, права на свободу слова, а також знання та навички роботи журналіста-розслідувача

Чому студенти вимагають звільнення професора

Попри насправді корисні місії кафедри періодичної преси, деякі студенти-журналісти закидають професорові Василенку сексизм і проросійські позиції.

За словами студентки Інституту журналістики КНУ та військовослужбовиці Оксани Паращак, "університет імені Тараса Шевченка, де просувають гендерну нерівність, де є сексизм, не може називатися найкращим у країні".

В опублікованому у TikTok відео дівчина як доказ навела деякі з висловлювань Василенка на парах:

"Жінки створені, аби доглядати дітей та чоловіка"

"Журналістика це, по факту, не жіноча професія"

"Я проти того, аби всі мали права. Особливо жінки"

"Я, як військовослужбовиця Національної гвардії, трохи не згодна з тим, що жінка може всього досягти в чотири способи - чоловік, батько, брат або коханець. Такі й подібні теми викладач просуває буквально кожної пари", - наголосила автор публікації.

У коментарях до оприлюдненого відео дехто написав також, що до повномасштабного вторгнення РФ Василенко одночасно вів журналістські розслідування та ходив на етери закритого нині проросійського пропагандистського телеканалу NewsOne - "розповідати про загниваючий Захід і біолабораторії".

"А ще закликав вступати на семінарі в ОПЗЖ. Вів політичну агітацію, ще й за проросійську партію", - додав користувач Zhenya Luzan.

Dara Luv додала, що "він собі збудував будинок на гроші, що заробив на кампанії Януковича".

"Він був однокласником мого батька, який теж працював в ІЖ, але вони мали протилежні погляди", - додала користувачка.

Коментарі до публікації студентки та військовослужбовиці (скріншот: tiktok.com/@journalist_ka)

Перша реакція адміністрації Інституту журналістики

За словами Паращак, питання щодо Василенка піднімається вже не вперше.

Ще влітку 2023 року студенти написали чинному на той час директору Інституту журналістики Володимиру Різуну листа, в якому скаржилися на "відверту проросійську та сексистську позицію" Василенка.

"Викладач зловживає сексистськими коментарями у бік студенток. У час повномасштабної війни Росії проти України зазначений викладач розповідає студентам на заняттях про "велич Росії", - йшлося в листі, підписаному понад 170 студентами ННІЖ.

Крім того, студенти повідомляли адміністрацію освітнього закладу, нібито в роки перед великою війною Василенко під час занять агітував їх вступати до лав партії ОПЗЖ, яку в листопаді 2022 року РНБО заборонила на тлі загрози національній безпеці.

"Різун заявив, що не має повноваження кваліфікувати докази як порушення, а також визнав, що не дивився відео та не слухав аудіо докази поведінки з ознаками дискримінації", - наголосила Паращак у коментарі Hromadske.

Рішення уповноваженого з прав людини

За словами дівчини, після цього вона звернулась до уповноваженого ВРУ з прав людини Дмитра Лубінця.

У січні поточного 2024 року омбудсмен відповів, що постійна комісія Вченої ради Київського національного університету імені Тараса Шевченка з питань етики створила робочу групу для опрацювання питань щодо сексизму, порушених у зверненні.

Комісія визнала:

факти порушень етики

те, що формальний підхід керівництва, Вченої ради та Студентського парламенту ННІЖ до зазначених порушень призвели до репутаційних втрат інституту та університету в цілому

На підставі висновків комісії Василенку та очільниці кафедри, на якій він працює, винесли догану.

Водночас студенти продовжують вимагати звільнення Василенка.

Микита Кімович демонструє газету "Солдат" (фото: facebook.com/nikita.kimovish)

Що кажуть у Студентському парламенті

Голова Освітнього департаменту студпарламенту Дарина Удовенко у коментарі журналістам розповіла, що скарги від студентів щодо поведінки цього викладача надходили неодноразово.

"У грудні 2023 року представники Студпарламенту вже брали участь в розгляді питання його відсторонення від викладання на Етичній комісії, яка, на жаль, не принесла бажаного результату", - зауважила вона.

Дівчина додала, що Студпарламент "категорично засуджує позицію та висловлювання Микити Василенка й вважає неприпустимим його роботу на посаді викладача Інституту журналістики".

"Ми вважаємо, що проявам сексизму та проросійськості не місце в інституті, який навчає майбутніх журналістів. Шкода, що разом із професійними та сучасними викладачами досі працюють люди, які просувають такі наративи", - підсумувала студентка.

Коментар чинної адміністрації ННІЖ і КНУ

Чинний виконувач обов'язків директора ННІЖ Віталій Корнєєв у коментарі ЗМІ зізнався, що знайомий зі скаргами студентів. Водночас, за його словами, навчальний заклад може діяти лише згідно із законом.

Оскільки Етична комісія дала лише підставу для оголошення Василенку догани, для інших дій чи рішень підстав наразі немає.

"Я думаю, що університет зробив у цій ситуації те, що міг. Чи змінить Василенко поведінку, як обіцяв на комісії, я не знаю. Нині Інститут моніторить, як він поводиться на парах", - уточнив Корнєєв.

Ректор КНУ імені Тараса Шевченка Володимир Бугров на запит Hromadske також нагадав, що постійна комісія Вченої ради з питань етики констатувала:

при спілкуванні зі студентками Василенко не дотримувався правил етичної поведінки

була наявна бездіяльність керівництва та Вченої ради Інституту журналістики

"Відповідно до рішення комісії, організовано посилений моніторинг ситуації. У разі виявлення нових фактів порушення Кодексу етичної спільноти Університету Василенком Микитою, до нього може бути застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення", - підсумував Бугров.

Професор і романіст продовжує свою діяльність (фото: facebook.com/nikita.kimovish)

Що каже сам Василенко

Сам викладач жодної провини за собою не визнає.

Обвинувачення студентів на його адресу він називає підготовленою заздалегідь і добре проплаченою "історією".

Скарги студентів щодо його неетичної поведінки Василенко вважає наклепом і наголошує, що більшість із них на комісії були відкинуті. Натомість залишилася лише одна - сексизм.

"У чому полягає це звинувачення? Я продемонструю, щоб ви посміялися. Першій студентці я сказав: "Мала, йди у бомбосховище". Це було зафіксовано. Другий випадок - я сказав студентці: "Сонечко, зачиніть двері, бо професору дме". На цьому все, мені ніхто більше не зміг щось приписати. Принаймні оформлено", - розповів професор у коментарі журналістам.

Микита Кімович додав, що ставиться до жінок "абсолютно толерантно", проте "у нас сексизм розуміє хто як може".

Водночас він пригрозив Оксані Паращак судовим позовом "за наклеп".