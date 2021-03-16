Сценарий для блокбастера: в Сумах таксист выпрыгнул из машины на ходу, чтобы спасти свою жизнь

В Шостке Сумской области неадекватные пассажиры набросились на водителя такси, угрожали ему оружием и убийством. Парню пришлось выпрыгивать из автомобиля на полном ходу, чтобы спасти свою жизнь.

25-летний Ярослав из города Шостка начал работать на такси за несколько дней до инцидента. Он признался, что не пьет, не курит и ведет здоровый образ жизни. Проблем с законом у него никогда не было. Для работы в местной службе такси он использовал собственный автомобиль Фольксваген Пассат.

Что произошло в Шостке

В ночь с 11 на 12 марта он около полуночи получил заказ на улицу Марата. К такси вышел нетрезвый мужчина и сел рядом с водителем. В качестве пункта назначения он указал Садовый микрорайон, но по пути попросил сделать остановку – забрать приятеля. Тот сел сзади.

Во время поездки пассажиры вели себя неадекватно, цеплялись к водителю из-за того, что тот был в маске. Они требовали ее снять, били по панелям авто. Ярослав остановился и показал им дубинку, которую возит для защиты. Пассажиры немного утихли, и поездка продолжилась.

Как рассказал Ярослав, из разговора между мужчинами он понял, что они едут на какие-то разборки. Позже он увидел, что у одного из пассажиров видно рукоятку пистолета из кармана.

В процессе поездки пассажиры передумали ехать по указанному адресу на разборки и дали водителю новое задание – возить их всю ночь по городу. Ярослав отказался, и тогда один из пассажиров наставил на них пистолет. Второй в это время выхватил дубинку и оба они начли угрожать водителю убийством.

Водителю пришлось быстро принимать решение

Ярослав вынужден был снова завести машину, но понял, что его все равно могут убить. Он разогнал авто, достал быстро ключ из замка зажигания и выпрыгнул из машины. Автомобиль остановился через несколько метров, и пассажиры кинулись за водителем. Но Ярославу удалось убежать, и он сразу позвонил в полицию. По указанному адресу прибыло сразу несколько патрульных машин.

В медицинской помощи водителю отказали

При прыжке из машины Ярослав разбил руку, но получить медицинскую помощь ему не удалось. В медучреждении ему отказали, так как это, мол, криминал, и пусть ему следователь даст направление к судмедэксперту. Однако в полиции отказались, так как нет факта нанесения телесных повреждений сторонним человеком. В итоге Ярослав вынужден был оказать себе помощь самостоятельно.

Что известно о злоумышленниках

Как сообщил пострадавший водитель, обоих злоумышленников он знает заочно и им около 30 лет. Парень с оружием работает водителем на маршруте общественного транспорта в Шостке вместе с отцом. Ярослав сказал, что отец этого злоумышленника хороший человек, а вот непутевого сына ему пришлось несколько раз "отмазывать".

Мужчина уже звонил Ярославу и просил забрать заявление на его сына, но парень отказался. Обидчики Ярослава до сих пор на свободе, хотя их уже допрашивали в полиции.

Как рассказали в местной полиции в комментарии для ТСН, открыто уголовное производство по ст. 129 (Угроза убийством) и ведется расследование.