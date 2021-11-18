Как без стресса вернуть ребенка в школу после дистанционки: действенные советы

Отказаться идти в школу может как первоклассник, так и ученик выпускного класса. Родителям для начала необходимо выяснить, почему ребенок не хочет идти в школу.

Почему дети не хотят возвращаться в школу

Компьютерная зависимость

В частности, после дистанционного обучения детям трудно оторваться от планшета, смартфона или ноутбука. Это чаще всего бывает с детьми, которым позволяют много играть в игры или зависать в соцсетях. Нужно, чтобы общение, прогулки, спорт и школьная жизнь заинтересовали школьника.

Поэтому, чтобы решить эту проблему, придется уделить ребенку значительно больше времени.

Например, предложите отдых на свежем воздухе, займитесь хобби вместе с ребенком или же сыграйте в игру.

Режим не подходит

Причиной может быть то, что у ребенка возвращение в школу ассоциируется с ранними подъемами, а ребенок по биологическим часам "сова".

В таком случае нужно проследить, чтобы школьник высыпался.

Иногда в 1 – 2 классе стоит даже ввести дневной сон. Но если обычно она поздно вставала, может не хватать общего отдыха. Поэтому следите за жизнью ребенка.

Конфликт в школе

Одна из самых типичных причин, это когда дети не хотят посещать школу из-за ссоры с кем-то. В частности, с учителем школьник тоже может не сойтись характером.

Поэтому нужно разобраться в этой ситуации. Возможно, найдется способ разрешить конфликт или смириться с равнодушием одноклассников. Но иногда не обойтись без психолога.

Буллинг

Если в школе издеваются над ребенком, то нужно действовать немедленно. В таком случае прямых вопросов будет недостаточно. Необходимо понять ситуацию и терпеливо и доброжелательно расспросить, как общаются дети на перемене и кого в классе боятся.

Если речь идет о буллинге, родители должны обращаться к педагогам. Есть закон о предотвращении буллинга и целый алгоритм, как действовать.

Перегрузка

Даже если уроки дистанционно проходили в полном объеме, то кружков и дополнительных занятий точно не было. У ребенка оставалось время на игры, а после возобновления очного обучения увеличится нагрузка.

Поэтому нужно количество секций и кружков срочно уменьшить.

Самостоятельность

Ученики во время дистанционных занятий осознают, что дома могут учиться быстрее, интереснее и удобнее. Ведь дома не надо отрываться на то, что безобразничают одноклассники и проходить материал в том темпе, как надо.

Такие дети осознали преимущества дистанционного обучения и способны самостоятельно себя контролировать. Тогда нужно обсудить переход ребенка на дистанционное обучение.