Стрес впливає на утворення злоякісних пухлин. Що зробити для зниження ризику?

Як стрес впливає на організм та кортизол

Стрес є природною реакцією організму на загрозу або виклик, і одним із ключових гормонів, що допомагає організму реагувати на стрес, є кортизол, який виробляється наднирковими залозами. У нормальних умовах кортизол виконує важливі функції, такі як регулювання рівня цукру в крові, зниження запальних процесів та підтримка артеріального тиску.

Однак хронічний стрес, який супроводжується постійно підвищеним рівнем кортизолу, може негативно впливати на різні системи організму, включаючи імунну.

Коли рівень кортизолу залишається підвищеним протягом тривалого часу, це може призвести до ослаблення імунної системи, що робить організм більш вразливим до інфекцій і хвороб. Імунна система, яка зазвичай бореться з патогенами і виявляє аномальні клітини, стає менш ефективною. Це створює сприятливі умови для розвитку різних захворювань, включаючи онкологічні.

Як стрес впливає на ризик розвитку раку?

Згідно з численними дослідженнями, хронічний стрес і тривало підвищений рівень кортизолу можуть відігравати роль у розвитку ракових захворювань. Постійний вплив стресу призводить до ослаблення імунної відповіді організму, що дозволяє раковим клітинам рости і поширюватися швидше.

Одне з досліджень, опубліковане в журналі Nature Reviews Cancer, показало, що стрес стимулює симпатичну нервову систему, що, в свою чергу, активує рецептори адреналіну на поверхні ракових клітин. Це сприяє їх швидшому розмноженню і збільшенню метастазування - процесу поширення ракових клітин в інші частини організму.

Кортизол і розвиток пухлин

Хронічно підвищений рівень кортизолу також пов'язаний з запальними процесами, які можуть стимулювати розвиток злоякісних пухлин. Дослідження, проведене вченими з Гарвардської медичної школи, виявило, що тривалий стрес може викликати генетичні зміни в клітинах, що збільшує ризик виникнення мутацій. Такі мутації можуть призвести до переродження клітин у злоякісні і розвитку онкологічних захворювань.

Запальні процеси, які викликаються хронічним стресом, є важливим фактором ризику для онкогенезу. Постійний стрес може створити сприятливе середовище для росту пухлин за рахунок порушення механізмів відновлення пошкоджених клітин і сприяння розмноженню аномальних клітин.

Що можна зробити для зниження ризику?

Регулярні фізичні навантаження - фізична активність допомагає знижувати рівень кортизолу та покращує загальний стан організму. Навіть щоденна прогулянка може мати позитивний вплив на зниження стресу.

Техніки релаксації - практики, такі як медитація, йога, глибоке дихання та прогресивна м’язова релаксація, ефективно знижують рівень стресу і сприяють нормалізації рівня кортизолу.

Здоровий спосіб життя - збалансоване харчування, достатня кількість сну і уникнення шкідливих звичок (алкоголь, куріння) допомагають підтримувати нормальний рівень кортизолу і знижують ризик розвитку хронічних захворювань, включаючи рак.

Психологічна підтримка - звернення за психологічною допомогою, коли ви відчуваєте тривалий стрес, також може бути ефективним засобом для запобігання його негативним наслідкам на здоров'я.