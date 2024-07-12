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"Стрес дуже впливає на схуднення". Мандзяк розказав, що з цим робити

Фото: Як стрес впливає на схуднення (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Стрес на ендокринному рівні проявляється в тому, що в крові зростає рівень кортизолу. Це своєю чергою дуже впливає на схуднення.

Що з цим робити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис у Facebook фітнес-тренера Віктора Мандзяка.

Як впливає стрес на схуднення

Стрес на ендокринному рівні проявляється в тому, що в крові зростає рівень кортизолу. Останній робить гормон ситості лептин менш помітним для мозкових структур (латеральний і вентромедіалий гіпоталамус), на які він має впливати.Тобто саме стрес робить людиною більше голодною та менше ситою.

Чимало людей люблять "заїдати стрес". Також при стресі людина погано спить.

"Не тільки стрес погіршує сон, а й неякісний і недостатній сон спричиняє стрес. Ти можеш бути безтурботним як будистький монах на схилі гори, але якщо ти недоспав, твоє тіло в стресі, їсти ти хочеш більше, тяга до калорійної їжі росте, і як і при стресі, так і при недосипанні нам важче себе контролювати", - розказав Мандзяк.

Отже, стрес і недосипання призводить до набору ваги шляхом переїдання. Дуже гарно у подоланні стресу можуть допомогти фізичні вправи.

"Отже, нам важливо мінімізувати стрес в житті настільки, наскільки це можливо. Тут і фізкультура допоможе, і міцні соціальні зв'язки, і турбота про себе, і просоціальна поведінка, і оптимізм", - наголосив експерт.

Віктор радить дозволити собі переживати всі емоції, які у нас виникають, зокрема й негативні - це і є контролем стресу.

"Намагаючись позбавити себе неприємних емоцій, ми показуємо своєму мозку, що відбувається щось надважливе для нас, тому ці емоції стають ще сильнішими, а стрес відповідно ще більш вираженим. І навпаки, коли я не намагаюсь неврастенічно позбавити себе неприємних відчуттів, мозок заспокоюється, розуміючи, що вочевидь, це не так вже й важливо", - резюмував фітнес-тренер.

 

 

 

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